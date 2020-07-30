Стекольный завод в ТОСЭР "Рузаевка" увеличил объемы производства

Резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" - стекольная компания "Развитие" - наращивает темпы производства. Недавно завод запустил в эксплуатацию вторую стекловаренную печь. Это позволит существенно нарастить показатели выпуска продукции - до 292 миллионов единиц стеклоизделий в год на общую сумму около 2336 миллиардов рублей, создав дополнительно более 150 рабочих мест.

Напомним, что статус резидента ТОСЭР компания "Развитие" получила летом прошлого года. Предприятие возобновило производство на базе Рузаевского стекольного завода, остановленного в 2016-м. Здесь была запущена первая очередь с созданием 250 рабочих мест. А осенью начался ремонт второй стекловаренной печи. Эта работа была завершена в мае текущего года. Цена вопроса - 180 миллионов рублей.

На торжественной церемонии запуска второй очереди предприятия глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул, что расширение производственных мощностей в условиях пандемии, когда экономика столкнулась с ограничениями, - двойной праздник.

- Спасибо всем, кто приложил руку к возобновлению работы предприятия, - поблагодарил глава РМ. - Сейчас на заводе с учетом ввода в эксплуатацию второй печи трудится 436 человек. До конца года эта цифра увеличится. Сейчас средняя зарплата на предприятии - 37 тысяч рублей. В ежегодном послании мной была поставлена задача, чтобы завод работал непрерывно, чтобы людям не приходилось уезжать, чтобы они работали на благо региона на своем родном предприятии.

Производительность второй стекловаренной печи на 80 тонн больше, чем первой, запущенной год назад. Это означает, что предприятие ежемесячно сможет производить продукции на 54 миллиона рублей больше и, соответственно, увеличить отчисление налогов в региональный бюджет. Всего же с момента возобновления работы завода в Рузаевке здесь было изготовлено 134,6 миллиона стеклянных бутылок на сумму свыше 1084 миллиона рублей.

На сегодня предприятие выпускает 40 наименований бутылок. Одна из трех производственных линий работает на ЛВЗ "Саранский". Кроме того, поставки идут и в другие регионы России, а также на экспорт - в Армению, Литву, Грузию, Польшу. Заказчиками выступают крупнейшие производители ликероводочной и винной продукции.

В этом году на предприятии был внедрен метод узкогорлого прессовыдувания: он позволяет уменьшить вес стандартной поллитровой бутылки с 360 до 280 граммов. Снижение веса тары заметно увеличивает скорость работы стеклоформующих машин, что, в свою очередь, ведет к росту объемов производимой продукции и удешевлению себестоимости.

Как отметило руководство предприятия, после ремонта второй стекловаренной печи здесь запущены еще три линии. В ближайшее время завод планирует возобновить сотрудничество с пивными компаниями.

Справка "РГ"

В качестве резидента ТОСЭР "Рузаевка" компания "Развитие" получила существенные страховые и налоговые льготы. Инвестором проекта выступает холдинг Glass Decor, входящий в тройку лидеров российского рынка. В холдинг входят два завода по декорации и три стекольных завода. Предприятие осуществляет полный промышленный цикл - от разработки дизайна до изготовления и декорации бутылки.