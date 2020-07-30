В Казани нарисовали 183-метровое граффити

В столице Татарстана в спальном районе появился самый длинный в городе мурал. 183-метровый рисунок на улице Завойского разместили на стене паркинга. Называется он "Я могу дышать", и посвящен мечтам о космосе.

Автором художественного творения стал известный татарстанский художник с мировым именем Рустем Кубик. До этого жителям близлежащих домов предложили проголосовать за один из представленных эскизов на темы космоса, любви и философии. В голосовании приняли участие свыше 1200 человек.

По словам самого художника, на мурале изображен школьник, который читает книгу о космосе и мечтает о будущем, о том, как он станет астронавтом, когда вырастет. К слову, это первый его полномасштабный проект в Казани. Ранее работы Рустама Кубика можно было увидеть в Норвегии, Китае, США, Турции, Польше, Кипре, Новой Зеландии, Мексике, а так же в Альметьевске. Рисунок создавался более трех недель, на него потратили более 250 литров краски.