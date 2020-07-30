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30.07.2020 12:04
Рубрика: Культура

В Казани нарисовали 183-метровое граффити

Текст: Олег Платонов (Казань)
Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В столице Татарстана в спальном районе появился самый длинный в городе мурал. 183-метровый рисунок на улице Завойского разместили на стене паркинга. Называется он "Я могу дышать", и посвящен мечтам о космосе.

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Автором художественного творения стал известный татарстанский художник с мировым именем Рустем Кубик. До этого жителям близлежащих домов предложили проголосовать за один из представленных эскизов на темы космоса, любви и философии. В голосовании приняли участие свыше 1200 человек.

По словам самого художника, на мурале изображен школьник, который читает книгу о космосе и мечтает о будущем, о том, как он станет астронавтом, когда вырастет. К слову, это первый его полномасштабный проект в Казани. Ранее работы Рустама Кубика можно было увидеть в Норвегии, Китае, США, Турции, Польше, Кипре, Новой Зеландии, Мексике, а так же в Альметьевске. Рисунок создавался более трех недель, на него потратили более 250 литров краски.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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