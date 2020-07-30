В Кировской области на видео засняли водяной смерч

Редкий для Кировской области водяной смерч над Белохолуницким прудом засняли на видео. Последний раз подобное явление наблюдалось над рекой Вятка около Вятских полян в 2015 году.

Об этом сообщается в паблике "Любительская Метеорология в Кирове". Смерч был зафиксирован 22 июля и был внесен в официальную базу European Severe Weather Database.

Это явление, представляющее собой воронкообразный вихрь из воды и воздуха, чаще встречается в тропических широтах. В России водяные смерчи чаще всего можно видеть в акватории Черного моря.