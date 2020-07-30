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30.07.2020 19:36
Рубрика: Власть

В Мордовии число резидентов ТОСЭР "Рузаевка" достигло 13

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" вновь пополнился. Льготный бизнес-статус получили компании "Фоксвудрус" и "Фаст-Сайд". Кроме того, департамент регионального развития Минэкономразвития России сообщил об обновлении сведений, касающихся еще одного резидента, - компании "Модуль".
Фото: Корпорация развития РМ Фото: Корпорация развития РМ
Фото: Корпорация развития РМ

Благодаря реализации этих проектов число новых рабочих в городе железнодорожников увеличится на 191.

Компания "Фоксвудрус" создает посуду и аксессуары для кухни из ценных пород дерева. Ассортимент продукции включает в себя более 30 моделей разделочных досок, посуды, предметов хранения и аксессуаров. Общая стоимость проекта - 2,718 миллиона рублей. В результате будет создано более 40 рабочих мест.

Фото: Николай Гагарин
В Мордовии число резидентов ТОСЭР "Рузаевка" выросло до 12

Предприятие "Фаст-Сайд" планирует создать в Рузаевке производство по выпуску из древесно-волокнистой плиты (ДВП) декоративных панелей с тиснением. Стоимость проекта - 10 миллионов рублей. В ходе его реализации будет трудоустроено не менее 24 человек.

Что касается компании "Модуль", то она планирует организовать производство электрической распределительной аппаратуры, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и прочих металлических изделий. Также "Модуль" будет заниматься монтажом и ремонтом промышленного оборудования (машин), электрооборудования и обработкой металлических изделий. Общая стоимость проекта - 6,456 миллиона рублей. С запуском производства будет создано более 127 рабочих мест.

Справка "РГ"

Постановление Правительства РФ №1165 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка" было подписано 27 сентября 2017 года. Рузаевка стала первым городом Мордовии, получившим этот статус.

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