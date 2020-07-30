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30.07.2020 11:44
Рубрика: Общество

В Нижегородской области скончалась настоятельница монастыря

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Пресс-служба Нижегородской митрополии Фото: Пресс-служба Нижегородской митрополии
Фото: Пресс-служба Нижегородской митрополии

Настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря игумения Антония (Миронова) скончалась 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

- Первая игумения возрождающегося Иверского женского монастыря отошла ко Господу после продолжительной болезни. Выражаю глубокие соболезнования управляющему Выксунской епархией Преосвященному епископу Выксунскому и Павловскому Варнаве, сестрам обители, православным города Выксы, родным и близким, всем, кто знал матушку игумению, - заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Как сообщает РИА Новости, монастырь был закрыт для посещения прихожанами 4 июля после того, как у настоятельницы была выявлена коронавирусная инфекция.

Игумения Антония отдала обители более 20 лет своей жизни, ее трудами восстановлены монастырские храмы, колокольня, сестринские корпуса, уточнили в епархии. Она приняла иноческий постриг в Дивеево, а в возрождающийся Иверский монастырь прибыла в 1996 году.

Обитель была основана во второй половине XIX века. Монастырь закрыли в 1919 году, в 1927 были взорваны Троицкий собор и колокольня. На сайте обители сообщается, что сейчас там проживает 20 сестер.

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