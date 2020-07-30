В Пензе наказан сын экс-мэра, распыливший баллончик в полицейского

Мировой суд в Пензе назначил 160 часов обязательных работ Алексею Кувайцеву - сыну первого заместителя председателя правительства региона и прошлом мэра города. Об этом "РГ" сообщили в Октябрьском районном суде города.

Молодой человек распылил перцовый баллончик в лицо полицейского в ходе личного конфликта. Алексея Кувайцева признали виновным в причинении легкого вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов. Кроме того, с него взыщут 50 тысяч рублей возмещение ущерба в пользу пострадавшего. К слову, прокуратура просила для обвиняемого 200 часов обязательных работ и компенсацию в 30 тысяч рублей.

Конфликт между сторонами произошел в октябре прошлого года в Пензе возле ТЦ "Онежский". По словам полицейского, Кувайцев потребовал от него убрать машину, чтобы пройти, а после словесной перепалки распылил ему в глаза перцовый баллончик. По версии молодого человека, он опасался нападения, это была самозащита.

Дело пытались "свернуть", предлагая полицейскому материальную компенсацию. Запись об этом была выложена сотрудником в соцсетях. В итоге дело все же довели до приговора. Но эта история стоила полицейскому работы, он был вынужден уволиться из органов.

Приговор в законную силу не вступил, пояснили "РГ" в суде.