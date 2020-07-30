В Перми водитель иномарки сбил на улице четырех детей

В Орджоникидзевском районе Перми 26-летний водитель Ford Focus сбил четырех детей, все они госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

ЧП произошло в Кукуштанском переулке около 22 часов. 43-летняя мать со своими детьми начала переходить улицу в неположенном месте. Трое подростков были на велосипедах, еще одного мать везла в коляске.

Водитель автомобиля по неустановленной пока причине не смог среагировать на них и вовремя затормозить. В итоге все дети угодили под колеса иномарки. Сейчас они находятся в больнице.

По факту наезда полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Мать пострадавших привлекается к административной ответственности по статье 5.35 "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".