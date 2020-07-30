В Самарской области заработали новые меры финансовой поддержки бизнеса

Гарантийный фонд Самарской области предлагает новые антикризисные продукты для бизнеса.

- Это пять новых программ, две из которых беззалоговые - ставка по ним составляет 4,5 процента годовых, - рассказала Юлия Красина, генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области. - Другие три программы предусматривают залоговое обеспечение по минимальной ставке 2,25 процента годовых. Срок по этим займам устанавливается максимум два года. Сумма предоставляется от 200 тысяч до пяти миллионов рублей.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, в свою очередь, подчеркнул, что в регионе проводится последовательная работа по обеспечению устойчивого социально-экономического развития экономики области.

- Для тех региональных предпринимателей, которые в сегодняшних условиях видят для себя возможности для развития, Гарантийный фонд Самарской области подготовил, действительно уникальные условия, - отметил министр. - Но самое важное - решение по таким программам принимается в течение одного рабочего дня с момента получения полного пакета документов от предпринимателей.

Кроме того, всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна" продолжает оказывать Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Вся информация по вопросам налоговых льгот, мер поддержки инвесторов, инвестиционных площадок, актуальных инвестпредложений доступна на сайте investinsamara.ru.

Отдельно в регионе поддерживают малые и средние предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением инновационных технологий. Иинновационные разработки - достаточно рискованный бизнес; из десятка проектов успешным оказывается только один, понимая эти риски, регион взял на себя обязанность поддерживать инновационные проекты с помощью инвестирования через Венчурный фонд. Венчурный фонд инвестирует не только в самарские инновационные проекты, но и в стартапы других регионов и даже стран. Правда, для того, чтобы получить эту поддержку, инорегиональные компании должны зарегистрировать свой бизнес на территории Самарской области.