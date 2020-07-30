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30.07.2020 10:42
Рубрика: Власть

В Самарской области заработали новые меры финансовой поддержки бизнеса

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Гарантийный фонд Самарской области предлагает новые антикризисные продукты для бизнеса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Это пять новых программ, две из которых беззалоговые - ставка по ним составляет 4,5 процента годовых, - рассказала Юлия Красина, генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области. - Другие три программы предусматривают залоговое обеспечение по минимальной ставке 2,25 процента годовых. Срок по этим займам устанавливается максимум два года. Сумма предоставляется от 200 тысяч до пяти миллионов рублей.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
В Самарской области инвесторам предоставят дополнительные меры поддержки

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, в свою очередь, подчеркнул, что в регионе проводится последовательная работа по обеспечению устойчивого социально-экономического развития экономики области.

- Для тех региональных предпринимателей, которые в сегодняшних условиях видят для себя возможности для развития, Гарантийный фонд Самарской области подготовил, действительно уникальные условия, - отметил министр. - Но самое важное - решение по таким программам принимается в течение одного рабочего дня с момента получения полного пакета документов от предпринимателей.

Кроме того, всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна" продолжает оказывать Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Вся информация по вопросам налоговых льгот, мер поддержки инвесторов, инвестиционных площадок, актуальных инвестпредложений доступна на сайте investinsamara.ru.

Отдельно в регионе поддерживают малые и средние предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением инновационных технологий. Иинновационные разработки - достаточно рискованный бизнес; из десятка проектов успешным оказывается только один, понимая эти риски, регион взял на себя обязанность поддерживать инновационные проекты с помощью инвестирования через Венчурный фонд. Венчурный фонд инвестирует не только в самарские инновационные проекты, но и в стартапы других регионов и даже стран. Правда, для того, чтобы получить эту поддержку, инорегиональные компании должны зарегистрировать свой бизнес на территории Самарской области.

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