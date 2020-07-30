В Ульяновской области объявили неделю малого агробизнеса

Победители конкурса "Агростартап" поделились опытом в рамках недели национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", объявленной в Ульяновской области.

Во всех муниципалитетах региона пройдут круглые столы. Запланированы пресс-туры по предприятиям, которые реализовали свои бизнес-идеи и развиваются благодаря национальному проекту.

Как отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, несмотря на не простые экономические условия, региону удалось сохранить все меры поддержки в АПК. Наблюдается положительная динамика в животноводстве, отмечается рост численности крупного рогатого скота, объемов производства молока и мяса.

В рамках тематической недели состоялся ряд мероприятий, в том числе пресс-конференция организаторов и участников проекта "Агростартап". Одним из них стал Андрей Казанчев, молодой фермер из села Тушна Сенгилеевского района.

Андрею всего 21 год, он закончил третий курс Ульяновского аграрного университета имени П.А.Столыпина по направлению "Агроинженерия".

- Я давно слышал о поддержке молодых фермеров и в этом году решил подать заявку на конкурсную программу "Агростартап", - рассказал Андрей Казанчев. - С ранних лет меня приучали к сельскому хозяйству и сейчас я хочу заниматься мясным скотоводством, разведением баранов и крупного рогатого скота. С помощью гранта я буду заниматься любимым делом и развивать его.

У начинающего фермера есть пример для подражания. Старший брат занимается фермерством, развивает сельскохозяйственный кооператив. Благодаря выездным семинарам Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, претенденты на грант узнали о программе "Агростартап". Участникам подробно рассказали про условиях участия и помогли в сборе документов.

- Я очень рад своей победе, хотя в конкурсном отборе было много претендентов с достойными проектами. Впереди много планов, которые буду реализованы в жизнь. При получении гранта я перешел в статус крестьянско-фермерского хозяйства. Средства гранта пойдут на покупку мясных пород КРС, овцематок и спецтехники. Я уверен, данный проект поможет мне как молодому специалисту закрепиться на селе и открыть новые рабочие места, - говорит начинающий фермер.

Грант "Агростартап" выдается в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Заявки на участие подали 62 претендента, по результатам проверки соответствия установленным требованиям к участию в конкурсном отборе допущены 58 заявителей. Было одобрено 15 лучших проектов. Общая сумма предоставленных грантов составляет 49,5 миллиона рублей. Фермеры, не прошедшие отбор, могут после корректировки бизнес-планов попробовать подать заявки на конкурсы в рамках других программ господдержки.

Компетентно

Михаил Семенкин, зампред правительства-министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области:

- На сегодня фермерство - это динамично развивающаяся сфера, которая быстро адаптируется к новым экономическим реалиям. Подтверждением служат производственные показатели отрасли. Именно поэтому мы продолжим финансировать программы по поддержке начинающих сельских предпринимателей и семейных животноводческих ферм. Помимо введения специальных антикризисным мер, немалую роль играют инструменты, которые обозначены в национальном проекте. Это и финансовая поддержка в виде льготных займов, и образовательные проекты, которые помогают начать свое дело и превратить хобби в бизнес. Так в этом году только по линии микрозаймов планируется поддержать более 300 малых и средних предприятий на сумму свыше 325 миллионов рублей.