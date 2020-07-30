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30.07.2020 14:44
Рубрика: Власть

Андрей Травников поручил довести меры господдержки до всех потенциальных получателей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Беспрецедентные решения президента РФ по мерам поддержки экономики и бизнеса, принятые в условиях преодоления последствий пандемии коронавируса, должны эффективно сработать в Новосибирской области. Такую задачу поставил губернатор Андрей Травников на совещании в правительстве области.
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона особо отметил, что средства господдержки должны быть максимально освоены и доведены до каждого потенциального получателя.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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- Мои коллеги регулярно докладывают, что все заявления от бизнеса на господдержку отрабатываются. Но не все потенциальные получатели мер подают заявление или получают одобрение, - акцентировал внимание губернатор.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат сообщил об основных проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели при получении мер поддержки. Прежде всего, банки отказывают субъектам МСБ в выдаче "нулевых" и двухпроцентных кредитов. Также участники обсуждения считают несправедливой привязку оказания мер господдержки к ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

- Проблема явно бюрократическая и очевидная, на грани логики. Необходимо провести аналитику, сколько таких пострадавших предпринимателей не могут получить законную поддержку. Есть наглядные примеры, можно сказать вопиющие, - почему Московский зоопарк имеет право на поддержку, а Новосибирский зоопарк формально не имеет права на господдержку, при том, что у того и другого в наименовании ОКВЭДа есть формулировка "деятельность зоопарков", но коды ОКВЭДов отличаются всего лишь на две цифры, - подчеркнул Андрей Травников.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко отметила, что предпринимателей в первую очередь волнуют вопросы создания инфраструктуры для развития производства, инвестиционной деятельности.

- В Новосибирской области, несмотря на пандемию, есть примеры успешного развития бизнеса в новых условиях. Потому что в нашем регионе вовремя приняты решения: производственным предприятиям разрешено работать, в то время, как в других регионах, был запрет на работу. И поэтому у нашего бизнеса появились новые заказчики, - сказала депутат Ирина Диденко.

Фото: Татьяна Кравченко
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Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов представил губернатору информацию о проблемах и возможных мерах поддержки компаний, работающих в сфере услуг, - фитнес-залов и студий, а также стационарных ресторанов.

- Меры поддержки, на которые рассчитывают представители этой отрасли, - субсидирование суммы арендной платы арендатору или арендодателю за весь период простоя, субсидии на возмещение затрат на заработную плату, коммунальные расходы, - сказал депутат.

Подводя итог, глава региона отметил, что в области удалось значительно снизить угрозы от коронавируса и принять дополнительные решения по возобновлению работы каждой отрасли.

- На повестке приоритет номер один - подготовка к открытию детских садов в полном режиме и школ с 1 сентября. Те решения, которые мы ставим в приоритет, помогут, в том числе, и нашему бизнесу, местным производителям, - сказал Андрей Травников.

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