На Байкале гидроцикл протаранил надувную "ватрушку" с девушкой

Спасателям в Иркутской области пришлось срочно эвакуировать пассажирку водного аттракциона с повреждениями различной степени тяжести, после того как в нее врезался гидроцикл, сообщает ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло сегодня днем в популярном у туристов месте отдыха - бухте Зуун-Хаган озера Байкал. По информации ведомства, "ватрушку" в которой находилась девушка 1999 года рождения, на веревке вез к берегу водный мотоцикл. Неожиданно на большой скорости в надувной снаряд врезался другой гидроцикл. От сильного удара пассажирку выбросило на транспортное средство, и она получила серьезные повреждения.

- Пострадавшую доставили на берег, где ей была оказана помощь спасателями. С подозрением на перелом бедра она была госпитализирована в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, - сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

Обстоятельства случившегося изучают следователи регионального СК. По результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Как отмечают спасатели, отдыхающие получают травмы на Байкале не первый раз. Так в 2011 году в "ватрушку" с туристами на полном ходу врезалась в судно "Амур". Тогда травмы, не совместимые с жизнью, получила 39-летняя женщина, а у 43-летнего мужчины была диагностирована обширная рваная рана ноги. Виновником оказался водитель буксировавшего людей гидроцикла. Управлять им доверили неопытному 17-летнему подростку.