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30.07.2020 15:01
Рубрика: Общество

На шахте в Кузбассе зафиксировали вспышку коронавируса

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Сразу 15 случаев заражения COVID-19 выявили у работников шахты "Березовская", которая находится в управлении АО "Угольная компания "Северный Кузбасс". Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного управления Роспотребнадзора, первый случай здесь был зафиксирован 25 июля.

В Кузбассе еще в одном детском лагере произошла вспышка COVID-19

Сразу после обнаружения первого случая инфицирования были установлены 34 человека, с кем пациент мог контактировать на работе. Всем им были вручены постановления о необходимой изоляции.

- 28 июля у 14 человек была идентифицирована РНК возбудителя COVID-19: у одного заболевшего внебольничная пневмония, у шести - ОРВИ, остальные с бессимптомной формой. Сегодня еще у одного сотрудника шахты была выявлена новая коронавирусная инфекция, - отметили в Роспотребнадзоре, назвав последний случай внебольничной пневмонией.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки было выявлено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За это время скончалась одна пациентка 1945 года рождения, болезнь протекала у нее на фоне онкологии и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Всего за время пандемии в Кузбассе выявлено 3555 случаев заболевания COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Пандемия коронавируса COVID-19

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