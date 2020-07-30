Мараловодческие хозяйства в Республике Алтай и Алтайском крае завершили срезку пантов. "Урожай" получили неплохой, но со сбытом возникли проблемы. Из-за пандемии пока не удается возобновить прямые контакты с партнерами за рубежом, которые закупают свыше 85 процентов заготовленных в двух регионах рогов маралов. "Неизвестно, когда откроется международное сообщение и мы сможем начать экспортные поставки", - отмечают мараловоды.

- Нынешний год для всех выдался непростым, и наша отрасль не стала исключением, - сообщил корреспонденту "РГ" председатель Союза оленеводов (мараловодов) Сибири Александр Попов. - "Урожай" пантов - молодых неокостенелых рогов маралов - хороший, примерно на уровне прошлого года, но есть трудности с экспортом продукции в страны Юго-Восточной Азии. Для нас это основной рынок сбыта. Больше всего пантов закупают импортеры из Южной Кореи. У многих наших мараловодческих хозяйств есть постоянные партнеры в этой стране. Обычно они приезжают в сентябре, чтобы оценить качество пантовой продукции и договориться о цене. А в этом году неизвестно, когда им можно будет прибыть на Алтай.

Казалось бы, сейчас информационные технологии позволяют обо всем договориться онлайн и отправить продукцию за рубеж. Но если зарубежные покупатели не убедятся в качестве пантов на месте их производства, это даст им повод существенно снизить цены. "Поэтому мы всегда приглашаем их к себе, чтобы не было таких ситуаций", - отмечает Александр Попов.

В Республике Алтай еще в 1990-е мараловодческие хозяйства объединились во внешне-экономическую ассоциацию, чтобы вместе поставлять большие партии пантов за рубеж. Сегодня в нее входит около сорока маральников, которые всю свою продукцию отправляют в Южную Корею и других рынков сбыта у них нет.

- Если международное сообщение не возобновится в октябре-ноябре, даже не знаю, что мы будем делать, - признает руководитель ассоциации Владимир Мещеряков. - Пантов в этом году наши хозяйства срезали на 250 килограммов больше, чем в 2019-м, а куда их сбывать? На что закупать корма для маралов, ремонтировать изгороди?

Переориентация на поставки внутри страны не может решить проблему сбыта, поскольку на российском рынке панты, почти девяносто процентов которых производится в двух алтайских регионах, по-прежнему мало востребованы. Все попытки федеральных и региональных властей увеличить объемы внутреннего потребления пока не смогли кардинально изменить ситуацию.

Программы развития собственной переработки пантового сырья, действовавшие в Алтайском крае и Республике Алтай в прошлом десятилетии, конечно, дали свои результаты - доля перерабатываемого сырья внутри страны выросла с пяти до тринадцати-пятнадцати процентов. "А ведь в советское время только сорок процентов пантов мы продавали за границу, остальное перерабатывали сами на пантокрин. Но в 1990-е собственная переработка умерла, и все сырье пошло на экспорт", - вспоминает замдиректора по научной работе Алтайского научного центра агробиотехнологий Василий Луницын.

Сегодня львиная доля маральих рогов по-прежнему поставляется за рубеж. Прямая зависимость от конъюнктуры экспортного рынка уже не раз негативно сказывалась на развитии этого экзотического направления животноводства. Так, в кризис 2008-2010 годов, когда цены на панты на мировом рынке упали до исторического минимума, мараловодство оказалось на грани выживания, и хозяйствами пришлось сокращать поголовье благородных оленей. Спасла отрасль своевременная гос-поддержка - субсидии на развитие поголовья и племенную работу, а также программы для начинающих фермеров и семейных ферм.

- В этом году мы не можем рассчитывать на увеличение внутреннего потребления, - констатирует Александр Попов. - Казалось бы, в условиях пандемии спрос на пантовую продукцию, повышающую иммунитет, должен вырасти. В Южной Корее, действительно, весной и в начале лета был ажиотаж. Но у нас в стране, наоборот, спрос резко сократился, потому что основной потребитель - это туристическая сфера, которая три месяца не работала.

Проблемы со сбытом продукции - не единственные трудности, с которыми столкнулись в этом году мараловоды. Дефицит кормов крупные маральники почувствовали еще в начале лета, когда из-за засухи у многих погорели посевы кормовых культур. "Маралам в этом сезоне не хватало сочных кормов, потому что трава быстро выгорела. А сейчас возникли сложности и с заготовкой комбикормов на зиму. В республике посевных площадей не хватает, поэтому мы закупаем овес и другие культуры в Алтайском крае. Но в этом году у соседей будет большой недобор урожая из-за засухи. Цены уже взлетели. Вот и получается, что доходов пока нет, а расходы растут", - подчеркивает Владимир Мещеряков.

Ожидают мараловоды и существенного падения цен на рога на экспортном рынке. В последние два-три года за алтайские панты импортеры давали от 260 до 350 долларов за кило-грамм. В Союзе мараловодов (оленеводов) Сибири уверены, что в этом году корейцы будут занижать цены, насколько - станет ясно, когда начнутся продажи.

- Думаю, на пятнадцать-двадцать процентов подешевеют наши панты, возможно, и больше, - дает свои прогнозы Владимир Мещеряков. - Но для нас главное, чтобы открыли

международное сообщение, и мы смогли возобновить экспорт-ные поставки. Иначе можем остаться без выручки.

Между тем

Проблемы развития отрасли мараловоды и оленеводы из разных стран планировали обсудить в этом году на VIII Международном конгрессе в Словакии, однако из-за пандемии форум был отменен. Следующий конгресс должен был пройти в Республике Алтай в 2022 году. Но теперь, видимо, сроки его проведения будут сдвинуты.