Путин даст поручение по созданию газохимического комплекса в Приангарье

Новости

МИД РФ призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы 16:25
ВВП США во II квартале сократился на рекордные 32,9 процента 16:18
Названа цена на новый Lada Largus Cross Quest 16:14
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала с космодрома в США 16:13
Адвокат опровергла участие тещи в расчленении рэпера 16:02
Первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году 15:48
Экс-депутат Рады: Майдан на Украине финансировался в том числе через Литву 15:42
СМИ: Кокорин прилетел в Москву на переговоры со "Спартаком" 15:38
Самолеты SSJ 100 в 2020 году получат четыре российских авиакомпании 15:28
Новый операционный блок Спинального центра примет пациентов уже осенью 15:28
Песков заявил о противодействии санкциям Запада 15:24
Подпалый продолжит работу с ФК "Арсенал" в должности главного тренера 15:22
Зимбабве выплатит 3,5 млрд долларов компенсации белым фермерам 15:22
Москвичам напомнили о важности ношения масок в общественных местах 15:13
В Иванове открыли реконструированный вокзал 15:12
Константин Хабенский рассказал, как пережил самоизоляцию 14:53
Бирюков: Более 75% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону 14:49
В Европе предсказали судьбу 86 банков 14:44
В честь дня рождения ВДНХ вышел в свет новый путеводитель 14:38
В каких странах Европы больше любят Toyota 14:36
В Кремле прокомментировали задержание граждан России в Беларуси 14:35
В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи 14:22
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ 14:22
Росстат опроверг высокую смертность в стране от COVID-19 14:15
Большинство россиян не планирует в этом году отправлять детей в лагерь 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 16:30
Рубрика: Власть

Путин даст поручение по созданию газохимического комплекса в Приангарье

Текст: Кира Латухина
В Иркутской области может появиться газохимический комплекс. По просьбе врио губернатора Игоря Кобзева в ходе видеоконференции президент России обещал дать поручение "Газпрому".
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Газохимический комплекс мог бы включить газохимические предприятия в Ангарске и Саянске, а также газораспределительный комбинат. "Мы просчитали потребность Иркутской области в природном газе для промышленных предприятий - почти 10 млрд кубометров", - сказал Кобзев. "И конечно, мы хотели бы рассмотреть дальше, чтобы организовать поставки сжиженного природного газа в соседние регионы, а также в Монголию и Китай", - сообщил он.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин обещал помочь Иркутской области 10 миллиардами

Создание производства зависит от принятия "Газпромом" решения о строительстве газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск за счет своей инвестпрограммы и обеспечения региона газом Ковыктинского газоконденсатного месторождения, которое находится на территории области, в размере до 10 млрд кубометров, пояснил докладчик и попросил поддержки.

"Все-таки мы ждем этот газопровод, и весь промышленный потенциал уже на протяжении пяти лет инициирует этот вопрос перед каждым из губернаторов. Прошу поддержать", - сказал Кобзев.

"Вопрос непростой, но правильный на самом деле. Ведь самое главное для нас - это не продажи даже за рубеж этого газа, а самое главное - это снабжение собственных потребителей, причем и промышленных потребителей, и наших домохозяйств, естественно", - заметил Владимир Путин.

"Но, безусловно, это надо просчитывать просто с тем же "Газпромом". Если вы говорите, что вы собираетесь там строить газохимический комплекс, надо понять, где, кто, сколько будет стоить, какие сроки. Просто надо представить программу этого строительства. Это же не просто так взяли, построили, и все. А что с этим делать? Значит, рынок надо посчитать", - указал президент.

Проект, по мнению главы государства, хороший. "Как правило, продукты востребованы на мировом рынке, тем более в азиатской части, там рынок колоссальный", - заметил он и предложил представить предложения. "Я соответствующим образом дам поручение "Газпрому"", - сказал Путин.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин поручил разработать план ликвидации экопроблем в Усолье-Сибирском

"Мы подготовим проект письма в ваш адрес", - обрадовался региональный лидер.

"Только поподробнее там распишите: какое предприятие предлагаете построить, кто инвестор, какие сроки, рынок сбыта, такие вещи, самые элементарные. Потом надо будет, разумеется, все считать на профессиональном хорошем уровне, все понятно. Но у "Газпрома" есть специалисты, которые могут это сделать. Давайте предложения", - заключил президент.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Компании Нефть и газ Газпром Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
Трамп допустил перенос президентских выборов в США
Первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году
Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля
МИД РФ призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы
Оформить пенсию можно будет через банк
Адвокаты предложили усилить защиту потерпевших