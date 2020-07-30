Путин даст поручение по созданию газохимического комплекса в Приангарье

В Иркутской области может появиться газохимический комплекс. По просьбе врио губернатора Игоря Кобзева в ходе видеоконференции президент России обещал дать поручение "Газпрому".

Газохимический комплекс мог бы включить газохимические предприятия в Ангарске и Саянске, а также газораспределительный комбинат. "Мы просчитали потребность Иркутской области в природном газе для промышленных предприятий - почти 10 млрд кубометров", - сказал Кобзев. "И конечно, мы хотели бы рассмотреть дальше, чтобы организовать поставки сжиженного природного газа в соседние регионы, а также в Монголию и Китай", - сообщил он.

Создание производства зависит от принятия "Газпромом" решения о строительстве газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск за счет своей инвестпрограммы и обеспечения региона газом Ковыктинского газоконденсатного месторождения, которое находится на территории области, в размере до 10 млрд кубометров, пояснил докладчик и попросил поддержки.

"Все-таки мы ждем этот газопровод, и весь промышленный потенциал уже на протяжении пяти лет инициирует этот вопрос перед каждым из губернаторов. Прошу поддержать", - сказал Кобзев.

"Вопрос непростой, но правильный на самом деле. Ведь самое главное для нас - это не продажи даже за рубеж этого газа, а самое главное - это снабжение собственных потребителей, причем и промышленных потребителей, и наших домохозяйств, естественно", - заметил Владимир Путин.

"Но, безусловно, это надо просчитывать просто с тем же "Газпромом". Если вы говорите, что вы собираетесь там строить газохимический комплекс, надо понять, где, кто, сколько будет стоить, какие сроки. Просто надо представить программу этого строительства. Это же не просто так взяли, построили, и все. А что с этим делать? Значит, рынок надо посчитать", - указал президент.

Проект, по мнению главы государства, хороший. "Как правило, продукты востребованы на мировом рынке, тем более в азиатской части, там рынок колоссальный", - заметил он и предложил представить предложения. "Я соответствующим образом дам поручение "Газпрому"", - сказал Путин.

"Мы подготовим проект письма в ваш адрес", - обрадовался региональный лидер.

"Только поподробнее там распишите: какое предприятие предлагаете построить, кто инвестор, какие сроки, рынок сбыта, такие вещи, самые элементарные. Потом надо будет, разумеется, все считать на профессиональном хорошем уровне, все понятно. Но у "Газпрома" есть специалисты, которые могут это сделать. Давайте предложения", - заключил президент.