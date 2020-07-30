Путин назвал непростой экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском

Президент откликнулся на просьбу врио главы Иркутской области и провел видеоконференцию по экологической ситуации в иркутском городе Усолье-Сибирское.

Ситуация непростая, заявил Владимир Путин, добавив, что перед совещанием внимательно посмотрел информационные материалы о том, что там происходит. "Очевидно всем, кто занимался этой проблемой, ясно, этот груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30-х годов прошлого века", - констатировал он.

Работало крупное химическое предприятие, и сейчас объекты хранения отходов находятся в аварийном состоянии. "По-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали", - произнес президент, попросив доложить и о ситуации, и о необходимых неотложных мерах для локализации и ликвидации критически опасных объектов.

Кроме того, Путин призвал определить порядок долгосрочной работы, чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого развития города, обеспечить жителей рабочими местами.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что в Усолье-Сибирском есть промышленная площадка, которая использовалась для производства химической продукции, это предприятие "Усольехимпром". Занимает она свыше 600 гектаров и там находятся более 400 промышленных объектов. В советское время предприятие было градообразующим, там трудились свыше 7 тысяч человек.

Но в 2010 году предприятие остановило работу. Значительная часть отходов была помещена в подземные резервуары, емкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. "Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами", - сказал докладчик.

В феврале был введен режим ограничения доступа на территорию "Усольехимпрома". Здание бывшего цеха ртутного электролиза внесено в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В июне была отправлена заявка на включение цеха в нацпроект "Чистая страна".

Правительство области прилагает максимальные усилия для комплексного решения вопроса по ликвидации загрязнения, заверил Кобзев. Но из-за законодательства в части полномочий региона "реализация мероприятий по очистке промышленной площадки осуществляется локально и очень длительно", оценил он. Полностью ликвидировать ущерб местные власти без помощи федерального центра не могут, и врио губернатора попросил поддержки. "После завершения работ мы видим развитие территории "Усольехимпрома" как площадку для новых предприятий. Уже существуют различные концепции ее развития. Среди них - предприятия машиностроительного комплекса, производства древесного угля, завод по сборке лифтов, создание производства по глубокой переработке кварца и многие другие", - рассказал он.

Кроме того, Кобзев затронул и другой вопрос, касающийся экологической безопасности. Совфед одобрил законопроект, закрепляющий отмену государственной экологической экспертизы, проектной документации объектов капстроительства и реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий. Также в законопроекте есть поправка к закону "Об охране озера Байкал", допускающая сплошные рубки на землях лесного фонда при проведении вышеуказанных работ, сказал он. "Эта норма вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области", - сообщил врио главы региона, подчеркнув необходимость баланса экономических и экологических интересов.

Кобзев попросил дать поручение РЖД совместно с правительством Иркутской области, научным и экологическим сообществом о заключении соглашения по проведению дополнительных мер в части строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, чтобы и реализовать закон, и не навредить экологической экосистеме Байкала. "Совместно с РЖД мы готовы представить предложения в месячный срок и доложить вам", - заключил он.