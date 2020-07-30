Путин обещал помочь Иркутской области 10 миллиардами

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и обещал поддержать регион, которому нужно дополнительно 10 млрд рублей.

"Проблем в Иркутской области достаточно, и они довольно острые. Тем не менее Иркутская область - это крупный промышленный центр, развивается в целом удовлетворительными темпами", - оценил Владимир Путин.

"Иркутская область, как и все другие регионы, ощутила на себе негативные экономические последствия от пандемии и падения цен на нефть", - констатировал Игорь Кобзев и попросил выделить из федерального бюджета дополнительную помощь в размере до 10 млрд рублей.

Президент обещал переговорить с премьер-министром и главой Минфина. "Естественно, будем вас поддерживать, а детали вы с ними, пожалуйста, отработайте. Нужно ваше письменное обращение", - сказал он.