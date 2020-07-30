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30.07.2020 15:20
Рубрика: Власть

Путин поручил разработать план ликвидации экопроблем в Усолье-Сибирском

Текст: Кира Латухина
Срочно изолировать промышленную площадку в иркутском городе Усолье-Сибирском, обезвредить в ближайшее время наиболее опасные объекты, и главное - помнить о людях, поручил президент по итогам совещания по экологической ситуации в иркутском городе.

"Обстановка в городе Усолье-Сибирском, действительно требует неотложных и комплексных мер", - решил глава государства, выслушав на видеоконференции доклады об экологической ситуации в городе в связи с закрытием химического предприятия.

Владимир Путин дал ряд поручений. "Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии... Закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье", - сказал он.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В ближайшие дни следует приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, мобилизовать ресурсы всех уровней власти, привлечь возможности Минобороны, войск химической защиты, продолжил глава государства.

"Незамедлительно нужно направить необходимые ресурсы. Я услышал замминистра финансов, источники понятны, объем тоже понятен. Немаленькие деньги, но надо их будет направить туда на решение этих задач, потому что нет ничего дороже, чем жизнь и здоровье людей", - указал президент.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию под постоянным личным контролем и определить объем финансирования, а Минфину - эти средства незамедлительно выделить. Это комплексная работа, которая требует объединения усилий сразу нескольких ведомств, поэтому Абрамченко было поручено заняться и координацией. "Нужно иметь общий план работы... Роль и задачи каждого ведомства должны быть там прописаны, сроки, объемы финансирования по каждому направлению", - пояснил президент.

При проведении работ по ликвидации экологических рисков нужно помнить о людях, заявил глава государства и попросил внимательно отнестись к проблемам предпринимателей, граждан, которые работают на площадке.

Чтобы обеспечить безопасность людей, ликвидировать накопленный экологический ущерб и обеспечить долгосрочное социально-экономическое развитие города, Путин предложил создать межведомственную рабочую группу под руководством Абрамченко. "Ваша главная задача - разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирском", - подчеркнул он и попросил Минобороны, МЧС, Росгвардию и другие ведомства оказать полное содействие в этой работе, а Минфин - заложить необходимые средства в трехлетнем бюджете.

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Ключевую роль в организации работы на месте, в поиске оптимальных технологических вариантов глава государства предложил закрепить за "Росатомом" и попросил оперативно подготовить соответствующие проекты решений для наделения госкорпорации полномочиями единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирском.

"На "Росатом" возлагается очень большая ответственность. И не только за ликвидацию накопленного вреда. С учетом планов корпорации по строительству здесь современного экологического промышленного комплекса от вас во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие этого города", - заметил Путин, призвав активно предоставлять рабочие места именно тем, кто здесь живет.

О результатах выполнения поручений по первому этапу президент попросил доложить на совещании через три месяца.

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