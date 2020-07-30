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30.07.2020 16:20
Рубрика: Власть

Путин решил снова приехать в Тулун

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин снова посетит пострадавший от паводков в 2019 году иркутский город Тулун. Глава государства принял предложение врио губернатора Игоря Кобзева приехать в город, в который его зовут жители.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Региональный лидер поблагодарил за колоссальную помощь в части ликвидации последствий прошлогоднего летнего паводка. "Мы согласовали все программы, у нас в принципе идет все по плану", - сказал он.

Марат Хуснуллин: Школа в Тулуне будет готова к 1 сентября

"Конечно, сегодня главная задача - это восстановление жилья и социальных объектов. Мы сдвинули это с мертвой точки", - рассказал Кобзев. К концу года будет построено 780 жилых помещений, более 41 тысячи квадратных метров, заверил он.

Уже в этом июле аварийные дамбы, построенные в Нижнеудинске, в Тулуне и в Алыгджере, выдержали и не допустили повторного наводнения. "Сегодня инженерная защита выходит на первый план", - произнес докладчик и рассказал о планах дальнейшего строительства дамб.

Говоря про расселение аварийных домов, Кобзев заметил, что жители благодарят президента, "потому что их не бросили на произвол".

"В целом, как вы оцениваете, как идут работы по срокам, по качеству? Я имею в виду и жилые помещения, и объекты социальной инфраструктуры", - поинтересовался глава государства. В сентябре будет открыта школа и инфекционное отделение центральной районной больницы, будет построен ледовый дворец.

"Мы приезжали с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, и народ просто сам не верит, что это происходит, для них это сказка. Поэтому я уже от них передаю вам просьбу, если будет такая возможность, посетить город Тулун и посмотреть, что происходит, уже своими глазами. Действительно, многое меняется", - сказал врио главы региона.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"Приеду. Жилье как?" - спросил Путин. "Да, срывы работ есть, но в целом мы рассчитываем, что до начала холодов выполним те задачи, которые мы поставили, а именно 160 индивидуальных жилых домов и более 780 квартир в многоквартирных домах мы до конца года построим", - сказал собеседник и обещал все показать лично.

"Когда, вы думаете, они будут готовы?" - спросил президент. "Если по индивидуальным жилым домам - к 1 сентября 120 домов мы введем в эксплуатацию, заселим. Мы уже заселили 66 семей в три двухэтажных дома. Сегодня мы строим шесть восьмиэтажных домов численностью до 500 квартир, сегодня уже выходим в монолит на четвертый этаж, у нас задача - до 1 сентября закрываем контур высотных зданий и до 1 декабря планируем все-таки, усиливая эту работу, заселить 500 семей", - последовал ответ.

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