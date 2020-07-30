Томские ученые разработали антивирусную лампу нового поколения

В Томске разработали и произвели первые образцы новейшей профилактической лампы.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в отличие от распространенных сегодня ртутных аналогов, новое устройство легко справляется не только с бактериями, но и действует на многие известные типы вирусов и грибков.

Эксиплексный рециркулятор - так антивирусная лампа называется официально - можно использовать на производственных площадках, в спортивных и учебных помещениях, или, например, в косметических салонах.

Разработкой устройства занимались ученые института сильноточной электроники СО РАН, а производить его будет томский НПЦ "Полюс". Рецилкулятору уже присвоено серийное имя "Экран-50.1".

Преимущество в борьбе с вредоносными микроорганизмами достигается за счет более жесткого ультрафиолетового спектра, длина волны которого составляет 222 нанометра. Эффективность подтверждена лабораторными испытаниями.

Кроме этого, лампу отличает экологичность, ведь здесь исключено использование ртути, а также высокая производительность при сравнительно компактных размерах.