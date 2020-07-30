В Алтайском крае, где 10 июля был введен режим ЧС из-за засухи и гибели урожая, завершают оценку масштабов понесенных потерь. По данным регионального минсельхоза, посевы сельхозкультур в крае полностью сгорели на площади более 155 тысяч гектаров. Прямой ущерб сельхозпроизводителей превысил 700 миллионов рублей, а стоимость недополученного урожая оценивается в десять миллиардов рублей. 1 августа региональные власти планируют направить в минсельхоз России документы об ущербе, нанесенном стихией, и надеются на федеральные компенсации пострадавшим хозяйствам.

- К 27 июля подтверждение полной и частичной гибели урожая нам предоставили 209 хозяйств из тридцати районов, - сообщил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев. - Всего же в

34 районах на площади свыше 800 тысяч гектаров отмечено снижение урожайности более чем на пятьдесят процентов. Недостаток влаги зафиксирован на площади в четыре миллиона гектаров, то есть на 78 процентах от всего посевного клина.

Из-за ранней и теплой весны почвенная засуха и суховеи в крае начались еще в мае, и недостаток влаги в июне и первой половине июля только усугубил ситуацию. Региональные власти старались поддержать сельхозпроизводителей, оперативно направляя им положенные субсидии и выплаты. Сегодня им перечислено уже более семидесяти процентов от запланированного объема господдержки в 3,5 миллиарда рублей.

- Аграрии в очередной раз убедились, что нужно страховать урожай, - подчеркивает Александр Чеботаев. - За последние пять лет в крае в пять раз увеличились объемы сельхозстрахования. Но в сравнении с общей площадью посевных площадей это все равно мизер: из 4,5 миллионов ярового сева сегодня застраховано только 370 тысяч гектаров. Основная причина непопулярности агрострахования - его существенная стоимость, даже с учетом того, что пятьдесят процентов страховой премии фермерским хозяйствам компенсирует государство.

Сохраняется и недоверие аграриев к страховым компаниям, которые не всегда в полном объеме возмещают потери урожая. Это подтверждает и очень большой разрыв между объемом премий, полученным страховщиками, и размером возмещенного ущерба по страховым случаям. За последние пять лет сельхозпроизводители Алтайского края с учетом компенсаций от государства перечислили страховым компаниям 165 миллионов рублей. А получили возмещение ущерба от потери урожая только на десять миллионов, то есть всего шесть процентов от суммы выплаченных страховых премий.

Региональный минсельхоз совместно с Национальным союзом агростраховщиков (НСА) пытаются выстроить отношения местных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств со страховыми компаниями, чтобы механизм возмещения утраченного урожая заработал в полную силу. В профильном ведомстве надеются, что в этом году выплаты будут существенными. "В крае застраховались в основном крупные животноводческие хозяйства, которым без кормов будет сложно выжить. Двенадцать хозяйств уже подали документы о возмещении потери урожая на застрахованных полях площадью 12,5 тысячи гектаров", - пояснил Александр Чеботаев.

Национальный союз агростраховщиков даже открыл горячую линию для пострадавших от засухи алтайских аграриев и обещает координировать процесс урегулирования убытков.

- Сибирь в этом году стала зоной обширной засухи, и уже ясно, что она нанесет многомиллиардный ущерб рас-тениеводству и животноводству в пострадавших регионах, - подчеркнул президент НСА Корней Биждов. - Последствия могут быть сопоставимы по масштабу с засухой 2010 и 2012 годов в СФО. В 2012-м на компенсацию ущерба от масштабной засухи государство направило аграриям Алтайского края, Омской и Новосибирской областей 1,1 миллиарда рублей.

Президент НСА напомнил, что в Алтайском крае режим ЧС также вводили в 2014 году в связи с потерей урожая из-за заморозков и паводка, а в Новосибирской и Омской областях - в 2017-м, когда паводок подтопил сельхозугодья. Кроме того, в 2018 году в этих регионах посевы пострадали от переувлажнения почвы. "С 2012 года в стране начал действовать закон о господдержке агрострахования, и за это время страховые компании возместили убытки аграриев Новосибирской и Омской областей, Алтайского края в общей сложности на 1,3 миллиарда рублей", - пояснил Корней Биждов.

Какой объем страховых выплат и компенсаций ущерба от государства получат сельхозпроизводители в этом году, пока сказать сложно. С 1 августа минсельхоз России только начнет рассматривать заявку Алтайского края. А полный расчет по полису страхования урожая страховщики делают по окончании уборочной и после сдачи отчетности. Правда, как отметили в НСА, при очевидных признаках убытка страховые компании могут и раньше перечислить часть выплаты.

Уборочная в крае только началась.

- Введение режима ЧС позволит нам не только обратиться за компенсацией ущерба из федерального бюджета, но и добиться пролонгации льготных кредитов со ставкой до пяти процентов годовых, - подчеркнул Александр Чеботаев. - В этом году наши сельхозпроизводители оформили таких кредитов на 25 процентов больше, чем в прошлом, - на 9,1 миллиарда рублей. Но из-за потери урожая многим будет сложно их возвращать. Сейчас важно помочь хозяйствам, чтобы они не обанкротились. Из-за эпидемии коронавируса государство пролонгирует на год льготные кредиты, срок выплаты которых заканчивается в 2020-м. Но алтайские аграрии брали их уже в этом году, поэтому мы обратились в минсельхоз России с просьбой предусмотреть механизм пролонгации и таких кредитов.

Режим ЧС даст возможность пострадавшим сельхозпроизводителям пересмотреть договоренности и с другими своими контрагентами. В том числе и соглашения о гос-поддержке. "Сейчас поддержка предоставляется на условиях достижения определенных показателей по урожайности, валовому сбору и еще более двадцати индикаторам. Если аграрии их не выполняют, то часть средств господдержки должны будут вернуть. Режим ЧС позволит пострадавшим от засухи хозяйствам не возвращать эти деньги, чтобы не усугублять их без того непростое финансовое положение", - подчеркнули в региональном минсельхозе.