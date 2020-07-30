В Иркутской области фура после ДТП перекрыла федеральную трассу

Два человека погибли и двое пострадали в результате столкновения тяжелогруженой фуры и легкового автомобиля на 1 812-м километре федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Усольском районе Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МВД по Иркутской области.

Согласно предварительной информации, участниками ДТП стали грузовик Volvo и автомобиль Mazda. Было допущено лобовое столкновение, после чего фура перевернулась и перекрыла дорогу.

Движение на участке трассы, где произошла авария заблокировано. Отдельные водители объезжают место происшествия по распаханному полю.

В легковом автомобиле, по информации полиции, находилось пять человек. Двое погибли при столкновении. Трое госпитализированы, из них двое несовершеннолетние. Все они получили серьезные травмы.

Сейчас на месте ДТП работают инспектора ГИБДД по региону.