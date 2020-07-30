В Новокузнецке состоялись электронные аукционы на оказание горожанам услуг пассажирского транспорта. Общая стартовая цена контракта, заключаемого на десять лет, превысила 23,58 миллиарда рублей. При этом, согласно предварительным результатам торгов, девять из восемнадцати лотов достались иногороднему перевозчику - крупной компании из Санкт-Петербурга, а три - кузбасским. Действующие же перевозчики - муниципальные и частные предприятия (а их добрых три десятка), работающие в городе много лет, остаются не у дел.

Такой расклад заставил новокузнецких транспортников, контракты с которыми истекают в декабре этого года, обратиться в Генпрокуратуру РФ, судебные органы и антимонопольную службу. По их мнению, мэрия заинтересована в том, чтобы привести на городской рынок пассажирских перевозок "варяга", который, к слову, имел такое намерение еще в 2015-м, но тогда это не удалось, в том числе из-за позиции областного руководства - отдавать приоритет местным игрокам.

Теперь же условия контрактов (цена каждого - до четырех миллиардов рублей) оказались для новокузнецких перевозчиков неподъемными. Скажем, по этим условиям, перевозка пассажиров должна осуществляться на автобусах, выпущенных не более года назад. Таких возможностей нет ни у частных маршрутчиков, ни у муниципальных ПАП (там износ подвижного состава достигает девяноста процентов). В итоге более пятисот водителей остаются без работы, а пассажиры - без привычных маршрутов.

Причина в том, что муниципальные власти решили кардинально изменить схему движения общественного транспорта. По сообщениям городской администрации, в Новокузнецк поступят 295 новых автобусов средней, большой и очень большой вместимости плюс резервные единицы. По условиям муниципального контракта, автобусы должны быть низкопольными, со встроенными валидаторами и работать на газомоторном топливе.

Но авторы обращения в Генпрокуратуру РФ отмечают, что горожанам, во-первых, придется ездить с пересадками, то есть тратить на дорогу дополнительные деньги и время (к слову, уже собраны тысячи подписей противников новой схемы). А во-вторых, эти сверхудобные автобусы существуют пока только на бумаге, но появятся ли они в реальности и когда - большой вопрос, поскольку между контрактными условиями и техзаданием для перевозчика есть разночтения. Да и щедрый многомиллиардный контракт ляжет непосильным бременем на городскую казну.

В свою очередь глава города Сергей Кузнецов заверил: всех годных по состоянию здоровья водителей (а их потребуется тысяча) трудоустроят переводом, гаражные боксы муниципальных предприятий сдадут в аренду новым владельцам либо образуют совместные предприятия. А в почти 23,6-миллиардную, рассчитанную на десятилетие сумму (она сложится из платы граждан за проезд и субсидий муниципалитета) включено все - начиная от фонда оплаты труда водителей и рыночной стоимости газомоторного топлива и заканчивая процентом инфляции. При этом для льготных категорий пассажиров ничего в худшую сторону не изменится.

Кроме того, пресс-служба администрации Новокузнецка сообщила, что до 17 августа этого года пройдут торги по распределению оставшихся лотов общей стоимостью более 45,7 миллиона рублей, которые выставлялись в расчете именно на малый и средний бизнес, но пока оказались невостребованными.

Прямая речь

Андрей Панов, замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии:

У горожан и некоторых владельцев пассажирского автотранс-порта отношение к реформе неоднозначное. Но администрацией Новокузнецка проделана большая подготовительная работа. При проведении тендеров удалось сэкономить 1,3 миллиарда рублей. Контракты с победителями аукционов заключат только после предоставления документов, подтверждающих обеспеченность перевозчиков транс-портными средствами, отвечающими заявленным требованиям. Водители не останутся без работы, а обслуживать новокузнечан будет полностью обновленный общественный транспорт.