Такой расклад заставил новокузнецких транспортников, контракты с которыми истекают в декабре этого года, обратиться в Генпрокуратуру РФ, судебные органы и антимонопольную службу. По их мнению, мэрия заинтересована в том, чтобы привести на городской рынок пассажирских перевозок "варяга", который, к слову, имел такое намерение еще в 2015-м, но тогда это не удалось, в том числе из-за позиции областного руководства - отдавать приоритет местным игрокам.
Теперь же условия контрактов (цена каждого - до четырех миллиардов рублей) оказались для новокузнецких перевозчиков неподъемными. Скажем, по этим условиям, перевозка пассажиров должна осуществляться на автобусах, выпущенных не более года назад. Таких возможностей нет ни у частных маршрутчиков, ни у муниципальных ПАП (там износ подвижного состава достигает девяноста процентов). В итоге более пятисот водителей остаются без работы, а пассажиры - без привычных маршрутов.
Причина в том, что муниципальные власти решили кардинально изменить схему движения общественного транспорта. По сообщениям городской администрации, в Новокузнецк поступят 295 новых автобусов средней, большой и очень большой вместимости плюс резервные единицы. По условиям муниципального контракта, автобусы должны быть низкопольными, со встроенными валидаторами и работать на газомоторном топливе.
Но авторы обращения в Генпрокуратуру РФ отмечают, что горожанам, во-первых, придется ездить с пересадками, то есть тратить на дорогу дополнительные деньги и время (к слову, уже собраны тысячи подписей противников новой схемы). А во-вторых, эти сверхудобные автобусы существуют пока только на бумаге, но появятся ли они в реальности и когда - большой вопрос, поскольку между контрактными условиями и техзаданием для перевозчика есть разночтения. Да и щедрый многомиллиардный контракт ляжет непосильным бременем на городскую казну.
В свою очередь глава города Сергей Кузнецов заверил: всех годных по состоянию здоровья водителей (а их потребуется тысяча) трудоустроят переводом, гаражные боксы муниципальных предприятий сдадут в аренду новым владельцам либо образуют совместные предприятия. А в почти 23,6-миллиардную, рассчитанную на десятилетие сумму (она сложится из платы граждан за проезд и субсидий муниципалитета) включено все - начиная от фонда оплаты труда водителей и рыночной стоимости газомоторного топлива и заканчивая процентом инфляции. При этом для льготных категорий пассажиров ничего в худшую сторону не изменится.
Кроме того, пресс-служба администрации Новокузнецка сообщила, что до 17 августа этого года пройдут торги по распределению оставшихся лотов общей стоимостью более 45,7 миллиона рублей, которые выставлялись в расчете именно на малый и средний бизнес, но пока оказались невостребованными.
Андрей Панов, замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии:
У горожан и некоторых владельцев пассажирского автотранс-порта отношение к реформе неоднозначное. Но администрацией Новокузнецка проделана большая подготовительная работа. При проведении тендеров удалось сэкономить 1,3 миллиарда рублей. Контракты с победителями аукционов заключат только после предоставления документов, подтверждающих обеспеченность перевозчиков транс-портными средствами, отвечающими заявленным требованиям. Водители не останутся без работы, а обслуживать новокузнечан будет полностью обновленный общественный транспорт.