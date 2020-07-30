Свой профессиональный праздник железнодорожники встречают солидным списком реализованных инвестпроектов. Среди них и завершение реконструкции железнодорожного вокзала в Улан-Удэ, и открытие дома отдыха локомотивных бригад в Усть-Куте, и строительство домов в Северобайкальске, Тулуне, Нижнеудинске, и обновленные пути, переходы, платформы.

Железная дорога – объект повышенной опасности. От работников, пассажиров, водителей, жителей придорожных поселков она требует внимательности и дисциплины. Фото: Из архива компании

В работе находилось 88 объектов - десятки километров вторых путей на БАМе, мосты, пункты электроснабжения. Кроме того, были реконструированы три крупные станции - Вихоревка, Байроновка и Мегет.

Часть задач перешла на этот год и завершилась как раз ко Дню железнодорожника.

И пассажирам, и машинистам

Самый масштабный результат - обновленный вокзал столицы Бурятии. Чтобы осовременить здание, сооруженное еще в 1937 году, ВСЖД потратила два года и около миллиарда рублей.

Строители провели перепланировку, усилили стены, сделали новую кровлю. Установили навесы над платформами, пандусы и лифты для людей с ограниченными возможностями здоровья, упорядочили парковку на привокзальной площади.

Не забыли и об эстетической стороне: второй этаж зала ожидания теперь украшают произведения в технике флорентийской мозаики народного художника республики Юрия Мандаганова.

Обновленный вокзал Улан-Удэ стал первым на Восточно-Сибирской железной дороге, где появилась мобильная навигация. С помощью бесплатного приложения на смартфоне с подробной картой вокзального комплекса пассажиры смогут легко ориентироваться. Электронный помощник построит - в том числе и маломобильным гражданам - кратчайший маршрут до нужной точки, подскажет, где расположены кассы, магазины, комнаты отдыха, выходы на платформы.

Сами улан-удэнцы и гости города признают: стоило потерпеть временные неудобства, связанные с ремонтом, чтобы получить один из самых комфортных вокзалов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Еще один важный объект ВСЖД сдают в Усть-Куте. После серьезной реконструкции на станции Лена открылся дом отдыха локомотивных бригад.

С каждым годом по БАМу проходит все больше поездов. Уже в ближайшее время пропускная способность магистрали вырастет до 24 пар в сутки. Соответственно, вырастет и число бригад, обслуживающих локомотивы. Прежнее здание стало тесным. В ходе реконструкции к нему пристроили третий этаж. Рядом появился еще один блок с дополнительными комнатами отдыха. В результате количество мест выросло почти вдвое - до 80.

Помимо удобных двух-трехместных номеров здесь теперь есть современная столовая, большая прачечная, спортивный зал и комната психологической разгрузки.

- В России, особенно в Сибири, продолжительные перегоны, длинные тоннели, крутые перевалы. Машинисты и их помощники испытывают серьезные нагрузки. Между тем здоровье - один из основных факторов, от которых зависит безопасность пассажиров и грузов. Компания уделяет большое внимание комплексной реабилитации локомотивных бригад, - отмечают в ВСЖД.

После серьезной реконструкции на станции Лена открылся дом отдыха локомотивных бригад. Фото: Из архива компании

Дома - в подарок

С 2014-го на Восточно-Сибирской железной дороге действует программа укрепления кадрового потенциала БАМа и Транссиба. Одно из ее направлений - строительство технологического, иначе говоря, служебного жилья.

В этом году в Северобайкальске компания сдала многоквартирный дом - уже восьмой, построенный по программе. Новенькие пятиэтажки поднялись и на станциях Новая Чара, Таксимо, Вихоревка, Коршуниха-Ангарская.

До 2025-го ВСЖД планировала возвести на БАМе еще пять 27-квартирных домов. Однако замыслы нарушила стихия. Все помнят катастрофическое наводнение прошлого лета, от которого особенно сильно пострадали Тулун и Нижнеудинск. Без крова тогда остались в том числе и многие железнодорожники. Поэтому ВСЖД оперативно пересмотрела инвестиционную программу на 2020-й, изыскала нужные средства - 310 миллионов рублей, и в этом году заложила сразу четыре многоквартирных дома: три в Тулуне и один в Нижнеудинске.

- По одному дому в каждом из этих городов - технологическое жилье, предназначенное для наших работников. Еще два дома в Тулуне - подарок железнодорожников городу. Муниципальное образование само - в зависимости от существующей очереди и потребности - будет решать, кто именно станет новоселом, - подчеркнул начальник ВСЖД Василий Фролов.

Служебным жильем работник вправе пользоваться, пока трудится на железной дороге. При этом он может получить льготную ипотеку и даже субсидию, чтобы обзавестись уже собственной квартирой или домом. Это - дополнительная мотивация строить карьеру в компании.

В этом году уже 151 железнодорожник-бамовец заключил дополнительные соглашения к трудовым договорам на жилищные субсидии. В 2019-м таких соглашений было 159. Первые выплаты по ним начнутся в августе 2024 года.

- Право на субсидию имеют руководители и квалифицированные специалисты производственного блока, если они обязуются отработать на БАМе более пяти лет. Сумма и регион, в котором можно будет приобрести квартиру или дом, зависят от продолжительности работы на магистрали. В общей сложности речь идет о выплатах от 2,5 до 3,5 миллиона рублей, - пояснили в управлении ВСЖД.

В этом году в Северобайкальске компания сдала многоквартирный дом — уже восьмой, построенный по программе укрепления кадрового потенциала БАМа и Транссиба. Фото: Из архива компании

Главное - б езопасность

В этом году ВСЖД более 40 миллионов рублей направляет на повышение безопасности переездов и почти 60 - на обустройство пешеходных переходов и платформ.

Предполагается капитально отремонтировать три переезда: на участках Ангасолка - Слюдянка, Иркутск-Сортировочный - Нефтебаза и на станции Анзеби. Там уложат новый резинотехнический настил, заменят сигнальные знаки, автоматические устройства заграждения, поменяют асфальтовое полотно. Еще на 20 переездах будут модернизированы системы освещения и автоматической светофорной сигнализации.

Чтобы водители, пропуская поезда, меньше простаивали на переездах, руководство ВСЖД поручило разработать меры по сокращению времени их закрытия.

В идеале, конечно, железнодорожные пути и автодороги вообще не должны пересекаться - для этого нужно создавать многоуровневые развязки. И в прошлом году железнодорожники выступили с инициативой строительства автомобильных путепроводов. Предложение единогласно поддержали депутаты Законодательного собрания Иркутской области.

Продолжается также работа по ремонту и строительству переходов через пути. В прошлом году ВСЖД отремонтировала и осветила 17 платформ, привела в порядок 48 пешеходных переходов, один мост и 96 систем автоматического оповещения о приближении поезда. В этом году объемы будут не меньше.

- Железная дорога - объект повышенной опасности. От работников, пассажиров, водителей, жителей придорожных поселков она требует внимательности и дисциплины. Повлиять на поведение каждого мы, конечно, не можем, однако делаем все от нас зависящее, чтобы соседство с ВСЖД было как можно более безопасным, - отмечает Василий Фролов.