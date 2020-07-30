Затулинский дисперсный парк в Новосибирске откроют в сентябре

Благоустройство крупнейшего в Новосибирске парка - Затулинского дисперсного - планируют завершить к сентябрю этого года. Вместо отведенных по нормативу пятнадцати месяцев подрядчик обещает выполнить все работы за четыре месяца.

Но быстрые темпы не отразятся на качестве работ, комфортности и визуальном восприятии парка. На это особо обратил внимание мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания по обустройству Затулинского дисперсного парка.

Заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова доложила главе города, что реализация самого масштабного благоустроительного проекта в регионе, а не только в областном центре началась в мае этого года. Работы ведутся в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды".

- Дизайн-проект разработан консалтинговым бюро "Стрелка" в сотрудничестве с архитектурным бюро "Адаптик-А". Генеральный подрядчик проекта - компания "Премиумстрой", заключившая муниципальный контракт с парком культуры и отдыха "Бугринская роща", - сообщила Анна Терешкова.

Всего на создание парка общей площадью почти три гектара будет направлено около 178 миллионов рублей. Средства, выделенные на проект, - федеральные (порядка 96 миллионов рублей), областные - 54 миллиона рублей и муниципальные - 27 миллионов рублей. В этом году почти на 90 процентов они будут освоены.

- Уже выполнены работы на 110 миллионов рублей, - уточнила заммэра Анна Терешкова.

Мэр Анатолий Локоть напомнил, что за благоустройство общественного пространства в Кировском районе в 2018 году высказались новосибирцы в ходе рейтингового голосования по выбору территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве. Затулинский парк в Кировском районе занял второе место после сквера на Монументе Славы.

- Работы на объекте идут такими темпами, что заказчик планирует выполнить весь объем работ в этом году. К сентябрю благоустройство будет закончено. Это необходимо сделать, так как это не просто парковая зона, зона отдыха для жителей Затулинского микрорайона, но через парк пролегает интенсивная пешеходная зона, и у жителей прилегающих домов не должно быть неудобств, - подчеркнул глава города. - Сегодня мы обсудили все проблемы. Сложные работы выполнены, они были связаны с выносом коммуникаций, обустройством ливневой канализации.

Мэр отметил, что для Новосибирска - это первый опыт обустройства дисперсного парка - рассредоточенного общественного пространства, при этом благоустроенного и озелененного. Специалисты сообщили, что все деревья в ходе работ сохранены (ликвидировано несколько нездоровых) и уже закуплены саженцы разных видов - крупные деревья (ель, сосна горная, липа, тополь особого типа) и небольшие кустарники. На эти цели потрачено десять миллионов рублей.

Фото: Наталья Решетникова/РГ

Директор компании "Адаптик-А" Игорь Карнаухов рассказал, что в общий комплекс дисперсного парка войдет ряд близлежащих территорий, в том числе, разветвленная сеть велодорожек парка продлится по ближайшим улицам и проездам. Существующие на основной территории аттракционы будут по-другому расставлены, появятся современные спортивные (воркаут), детские игровые площадки, сцена и места для отдыха. В текущем году реализуется первый этап - благоустройство территории, занятой ПКиО "Бугринская роща" ("Затулинский городок аттракционов" и сквер "Союз кировчан"), в следующем - работы продолжатся на улице Зорге.

Изначально проектом не было запланировано обустройство в парке точки доступа к WiFi. Глава города поручил проработать этот вопрос, так как, на его взгляд, современное общественное пространство должно удовлетворять запросам всех жителей.

Что касается обеспечения безопасности территории, то уже смонтирована комплексная система из 50 видеокамер, стойки экстренного вызова, поста охраны.

- Мы стремимся выполнить работы к 1 сентября. Есть некоторые трудности, например, дополнительных рабочих дней потребовало обустройство инженерных коммуникаций. Но мы уже подходим к променаду, идет подготовка к покрытию территории высококачественной плиткой - она будет уложена на площади 13,5 тысячи квадратных метров, одновременно начнем озеленение, которое будет проводиться на площади полтора гектара, установку малых архитектурных форм, скамеек и лучшего в городе освещения. Хотим все сделать быстро, чтобы жители Кировского района смогли в этом году погулять по парку и насладиться осенними днями. Это мое личное желание, моей команды и мэрии Новосибирска, с которой мы взаимодействуем и быстро решаем все вопросы. Это будет первоклассный парк, - рассказал о работе собственник компании "Премиумстрой" Денис Левин.

- Опыт организации дисперсного парка будем использовать в других районах Новосибирска, - резюмировал мэр Анатолий Локоть.

Справка "РГ"

В Новосибирской области в 2020 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" запланировано благоустройство 167 объектов, в числе которых 52 общественных пространства и 115 придомовых территорий многоквартирных жилых домов.