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30.07.2020 15:08
Рубрика: Происшествия

Силовики задержали пятерых членов террористического сообщества

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет и ФСБ сообщили, что в разных регионах России одновременно задержали пятерых членов террористической организации. Всего по этому уголовному делу проходят 40 человек - бывшие зэки и начальство колонии.
Фото: ЦОС ФСБ РФ Фото: ЦОС ФСБ РФ
Фото: ЦОС ФСБ РФ

Задержанных пятерых граждан установили, расследуя большое уголовное дело, которым занимается Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. В этом уголовном деле десятки человек. И на всех одна тяжкая статья - "создание террористического сообщества и участие в нем".

Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов отбывал срок за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 Калмыкии. В колонии он создал, как уверяет следствие, террористическое сообщество. С 2013 года по декабрь 2019 года в сообщество вошли более 100 арестантов. Руководство колонии за деньги "оказывало общее покровительство" членам террористического сообщества.

Гасанов после освобождения в 2015 году из колонии вернулся в Дагестан. Там он объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооруженного формирования "Кизлярский сектор". Гасанов погиб 31 марта 2015 года в Хасавюрте при нападении на сотрудников правоохранительных органов.

В декабре 2019 года во время обыска на территории ФКУ ИК-2 в одном из помещений нашли экстремистскую литературу и символику запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

29 июля 2020 года следователями СК по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделениями ФСБ, УФСБ по Республике Калмыкия и ГУПЭ МВД на территории Кабардино-Балкарии, Дагестана и Бурятии были проведены масштабные мероприятия. Задержали пятерых граждан, которые прошли колонию в Калмыкии. Провели обыски дома у подозреваемых и их близких родственников. Следствие сейчас готовит бумаги в суд, чтобы арестовать этих людей.

Фото: РИА Новости
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Как объяснили корреспонденту "РГ", сейчас следствием "устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников преступления".

Всего же по этому делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 40 человек. В том числе начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.

В отношении одного из участников террористического сообщества Михаила Жигунова уголовное дело в июле 2020 года направлено в суд для рассмотрения по существу.

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