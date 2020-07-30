Известный актер Евгений Санников спас подростка из Мурманска

Известный актер Евгений Санников, который сыграл одну из ведущих ролей в военной мелодраме "Жди меня", спас подростка из Мурманска, едва не утонувшего в реке Вятке. Об этом сообщила на своей странице в соцсети мать мальчика Юлия Приказчикова, которая в тот день отдыхала с сыном на большом пляже у реки.

Ее 14-летний сын зашел с двоюродным братом очень далеко в воду, поскольку река в этом месте слишком мелкая. Когда они добрались до глубокого места и поплыли, их подхватило сильное течение. Сын Юлии обессилел и стал захлёбываться.

Евгений Санников, который в этот момент оказался на пляже рядом, пришел на помощь мальчику и вытащил его из воды. Днем ранее, по словам Юлии, на этом же месте он спас еще троих людей.

- В этот момент я сидела на берегу и отвечала на множество рабочих сообщений, - пишет мать подростка. - У меня же не отпуск, а рабочий отпуск... Я вообще ничего не поняла. Только сейчас до меня начинает доходить весь масштаб трагедии, которая могла произойти. Я безмерно благодарна Евгению за спасение сына!

Справка "РГ"

Евгений Санников родился в 1986 году в городе Вятские Поляны Кировской области. В 2008 году окончил Удмуртский государственный университет (лингвист-переводчик), а в 2013 году - Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2013 году поступил в стажёрскую группу МДТ - Театра Европы. С 2015 года - актер молодой студии театра. В военной драме "Жди меня, вышедшей в апреле 2020 года, сыграл роль немецкого режиссера Штрауба. Удостоен премии "Прорыв" за лучшую роль второго плана в спектакле Льва Додина "Страх Любовь Отчаяние".