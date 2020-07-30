Развитие телемедицинских консультаций и услуг в рамках нацпроекта "Здравоохранение" обсудили на онлайн-конференции представители регионов Северо-Запада.

"Мы делаем серьезную ставку на телемедицину, - говорит руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Сергей Свиридов. - Пять участковых больниц, шесть амбулаторий и три ФАПа уже проводят консультации с ведущими учреждениями Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга".

180 телемедицинских консультаций с начала года провели в Вологодской области. Здесь развернута телемедицинская информационная система, к которой сейчас подключаются 42 медорганизации для дистанционных консультаций типа "врач - врач". Для этого в больницах смонтированы более полусотни комплексов компьютерной техники, а врачей снабдили планшетами.

"В Псковской области более восьми тысяч сельских населенных пунктов. Благодаря телемедицине, доступность квалифицированной врачебной помощи возрастает в разы", - считает главный врач областной клинической больницы Анатолий Волков. В регионе уже работают с 12 федеральными центрами и 36 взрослых пациентов направили туда на лечение.

"Реализация пилотного проекта "врач - пациент" пришлась на нежелательное посещение поликлиник из-за эпидемии коронавируса. Пациенты получали консультации врачей дома. Эту технологию будем применять и при диспансерном наблюдении онкологических больных", - отметила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева.