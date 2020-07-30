Ликвидацию городской свалки Мурманска включат в нацпроект "Экология"

Ликвидацию городской свалки Мурманска, расположенной на западном берегу Кольского залива в поселке Дровяное, включат в нацпроект "Экология". Это решение было озвучено на встрече министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Свалка имеет площадь 35 гектаров и находится в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива Баренцева моря. Залив относится к рыбохозяйственным водоемам высшей категории.

- Этот полигон за десятки лет разросся до неприличных размеров. На его рекультивацию потребуется 3 года, - сообщил глава региона на своей странице в соцсети.

Как ранее отмечал Андрей Чибис, свалка в Дровяном - самый крупный подобный объект за Полярным кругом. Проект по ее рекультивации на тот момент находился в стадии подготовки, а работы по рекультивации предполагалось начать в 2021 году.

Также региональные власти намерены добиться федерального финансирования очистки Кольского залива от затопленных объектов, которых насчитывается около сотни. Это старые суда, части кранов и причалов, различный металлолом. На некоторых затопленных судах до сих пор находится топливо, ряд объектов представляет угрозу для судоходства.

- У нас готово заключение о расположении и состоянии объектов, с федеральным финансированием мы сможем решить эту проблему, - добавил Андрей Чибис.