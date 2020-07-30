Петербургский участковый спас прохожую, упавшую в Крюков канал

Участковый уполномоченный 1 отдела полиции по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга Вячеслав Свяжин спас женщину, упавшую в Крюков канал. Несчастный случай произошел при попытке сделать селфи.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация об упавшей в воду женщине поступила в отдел полиции. В это время младший лейтенант полиции Вячеслав Свяжин со своими коллегами находили в полицейской машине недалеко от места ЧП.

Полицейские тут же отправились спасать пострадавшую. Недалеко от места ЧП работала бригада аварийной службы, у рабочих была лестница. Полицейские опустили лестницу в канал, чтобы женщина могла подняться. Все шло хорошо, но женщина снова начала тонуть - тянул на дно рюкзак.

Тогда Вячеслав Свяжин сам спустился по лестнице, используя страховочный трос. В итоге участковый поднял женщину на набережную.

На месте уже дежурила бригада скорой помощи. Также прибыли спасательные службы. Их вызвали коллеги участкового. В итоге женщину на всякий случай увезли в больницу, но чувствовала она себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации. Участковому она сообщила, что упала случайно при попытке сделать эффектное фото.