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Рубрика: Происшествия

Петербургский участковый спас прохожую, упавшую в Крюков канал

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Вячеслав Свяжин. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Свяжин. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Вячеслав Свяжин. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Участковый уполномоченный 1 отдела полиции по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга Вячеслав Свяжин спас женщину, упавшую в Крюков канал. Несчастный случай произошел при попытке сделать селфи.

Фото: Официальный сайт МДТ - театра Европы (Санкт-Петербург)
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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация об упавшей в воду женщине поступила в отдел полиции. В это время младший лейтенант полиции Вячеслав Свяжин со своими коллегами находили в полицейской машине недалеко от места ЧП.

Полицейские тут же отправились спасать пострадавшую. Недалеко от места ЧП работала бригада аварийной службы, у рабочих была лестница. Полицейские опустили лестницу в канал, чтобы женщина могла подняться. Все шло хорошо, но женщина снова начала тонуть - тянул на дно рюкзак.

Тогда Вячеслав Свяжин сам спустился по лестнице, используя страховочный трос. В итоге участковый поднял женщину на набережную.

На месте уже дежурила бригада скорой помощи. Также прибыли спасательные службы. Их вызвали коллеги участкового. В итоге женщину на всякий случай увезли в больницу, но чувствовала она себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации. Участковому она сообщила, что упала случайно при попытке сделать эффектное фото.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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