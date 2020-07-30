Петербургского депутата Романа Коваля задержали за взятку

В Петербурге при получении взятки задержан депутат Законодательного собрания Северной столицы Роман Коваль, сообщает Следственный комитет России.

Также задержан помощник парламентария Андрей Гришин. Ему вменяют посредничество при получении взятки.

В СК РФ полагают, что Коваль небескорыстно помогал одному из городских бизнесменов. В частности, парламентария подозревают в том, что он лоббировал выделение бюджетных средств определенным учреждениям, которые затем заключали госконтракты с фирмой этого самого бизнесмена. Размер вознаграждения парламентария, полагают в следствии, составил одну пятую от общей суммы госконтракта, это 15 миллионов рублей. Часть средств была получена через помощника наличными, также депутату был передан автомобиль.

Парламентарий и его помощник были задержаны при получении очередного транша, отмечают в СК РФ. В ближайшее время Ковалю и Гришину предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.