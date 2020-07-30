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30.07.2020 19:11
Рубрика: Экономика

Бизнес в Арктике ждут новые льготы

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)
Обнулить на 10 лет часть налога на прибыль, идущую в федеральный бюджет, и снизить его часть, направляемую в региональные бюджеты, смогут с августа резиденты Арктической зоны. Ими могут стать организации или индивидуальные предприниматели, готовые инвестировать в регион минимум 1 миллион рублей. Этот статус также позволит им возместить часть расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и затраты на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным под реализацию инвестпроектов, а также получить субсидию на возмещение процентной ставки по кредиту.

Кроме того, предусмотрено обнуление НДС на услуги ледокольного флота и транспорта, осуществляющих вывоз товаров на экспорт. Также с 2021 по 2032 год на новых участках недр в Арктической зоне вводится налоговый вычет по НДПИ (не более 50%) на добычу некоторых видов сырья: горючих сланцев, торфа, товарных руд, цветных металлов и неметаллического сырья, алмазов и прочего. Уголь и углеводороды под этот налоговый вычет не подпадают.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Как получить "арктический гектар"

К Арктической зоне отнесены сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, часть территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области, а также внутренние морские воды и участки континентального шельфа, примыкающие к названным регионам. Управлять этими территориями будет минвостокразвития и управляющая компания (Корпорация по развитию Дальнего Востока). Министерство будет осуществлять нормативно-правовое регулирование, а управляющая компания принимать заявки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, а также вести реестр всех резидентов Арктической зоны.

Статус резидента Арктической зоны предусматривает инвестиции в регион не менее 1 млн рублей

Предусмотрено создание общественного совета Арктической зоны, который будет проводить мониторинг взаимодействия резидентов с проживающими в Арктике коренными народами, а также участвовать в разработке мероприятий по охране окружающей среды. Состав совета утверждается минвостокразвития.

В регионах Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СЗФО Мурманская область СЗФО Ненецкий АО ДФО Чукотский АО УрФО ЯНАО СЗФО Карелия Арктика: битва за ресурсы Налоговое законодательство Вступают в силу в августе 2020 года

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