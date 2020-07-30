С 30 июля сразу несколько регионов страны окажутся во власти непогоды

Похолодание, ливни, грозы и ветер придут в ряд регионов РФ с четверга, 30 июля. Это касается европейской и азиатской территорий России, предупредили в Гидрометцентре. В европейской части страны погоду испортит смещающийся циклон из Скандинавии.

"В Карелии, а также в Псковской, Ленинградской, Новгородской и Архангельской областях заметно снизится температура воздуха, пройдут сильные дожди при порывах ветра до 15-20 метров в секунду. В Новгородской области ливни будут сопровождаться еще и грозой", - цитирует Романа Вильфанда РИА Новости.

Ливневые дожди пройдут в Смоленской, Брянской, Иркутской областях, в Тыве и в Хакасии. Осадки в виде града синоптики прогнозируют в Краснодарском крае и Адыгее. Для Северо-Кавказского федерального округа выпущено предупреждение о сходе малых селей. Главный плюс обильных дождей - снижение уровня пожарной опасности в ряде российских регионов.