Новости

С 30 июля сразу несколько регионов страны окажутся во власти непогоды 00:41
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 29.07.2020
На Украине сообщили о третьем заражении COVID-19 жителя Тернопольщины 29.07.2020
В Подмосковье прибыл первый регулярный контейнерный поезд из Китая 29.07.2020
Федеральные агенты могут быть выведены из Портленда 29.07.2020
Мобильный всемирный конгресс пройдет в привычном формате в 2021 году 29.07.2020
У половины жителей трущоб Мумбаи обнаружен коронавирус 29.07.2020
Boeing прекратит производство своего классического самолета 747 29.07.2020
Электрический кроссовер Skoda: первые изображения салона 29.07.2020
Экс-глава РАО Федотов приговорен к 5 годам за мошенничество 29.07.2020
Госдума отправила в ЦИК запрос о проверке двойного гражданства у депутатов 29.07.2020
Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса 29.07.2020
Начались съемки фильма о поединке между Карповым и Корчным 29.07.2020
Смолов готовится к новому сезону вместе с "Локомотивом" 29.07.2020
Росстат: За неделю индекс потребительских цен не изменился 29.07.2020
Toyota пообещала удвоить пробег электромобилей к 2025 году 29.07.2020
Экс-полицейский осужден в Воронеже за мошенничество на 10 миллионов 29.07.2020
В АТОР сообщили о росте цен на туры Турцию 29.07.2020
"Великолепно": появились первые отзывы на фильм Нолана "Довод" 29.07.2020
С сентября Сбербанк переведет 30% сотрудников на удаленку 29.07.2020
В Японии придумали новый способ социального дистанцирования 29.07.2020
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных 29.07.2020
Движение поездов по фиолетовой линии метро остановлено 29.07.2020
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов 29.07.2020
Почти 120 аптекам запретили дистанционную продажу лекарств 29.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 00:41
Рубрика: Общество

С 30 июля сразу несколько регионов страны окажутся во власти непогоды

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Похолодание, ливни, грозы и ветер придут в ряд регионов РФ с четверга, 30 июля. Это касается европейской и азиатской территорий России, предупредили в Гидрометцентре. В европейской части страны погоду испортит смещающийся циклон из Скандинавии.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали о "цветении" северных морей в России

"В Карелии, а также в Псковской, Ленинградской, Новгородской и Архангельской областях заметно снизится температура воздуха, пройдут сильные дожди при порывах ветра до 15-20 метров в секунду. В Новгородской области ливни будут сопровождаться еще и грозой", - цитирует Романа Вильфанда РИА Новости.

Ливневые дожди пройдут в Смоленской, Брянской, Иркутской областях, в Тыве и в Хакасии. Осадки в виде града синоптики прогнозируют в Краснодарском крае и Адыгее. Для Северо-Кавказского федерального округа выпущено предупреждение о сходе малых селей. Главный плюс обильных дождей - снижение уровня пожарной опасности в ряде российских регионов.

В регионах Общество Общество Ежедневник Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СЗФО Карелия СЗФО Псковская область СЗФО Ленинградская область СЗФО Новгородская область СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов
Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года