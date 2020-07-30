Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в Петербурге с 1 по 14 сентября.

К такому выводу пришли участники рабочей группы Центра компетенций НТИ СПбПУ, создавшие математическую модель распространения COVID-19. Заболеваемость может начать расти с учебных заведений.

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.

В вузах Петербурга порядка 70 процентов всех обучающихся - это иногородние студенты. И если в Петербурге заболеваемость в целом снижается, то в ряде регионов она пока только растет. И есть опасения, что многие студенты могут стать невольными переносчиками инфекции.

Боровков полагает, что в зоне риска в первую очередь находятся преподаватели учебных заведений старше 65 лет.

Исследователь считает важным ввести для студентов, прибывающих в Петербург, обязательное тестирование на коронавирус или в некоторых случаях двухнедельный карантин.

В зоне риска находится и Москва, где также значительную долю обучающихся составляют иногородние студенты.

Работа над созданием математической модели распространения коронавирусной инфекции ведется в Петербурге на базе Политеха с начала февраля. Над этой моделью работают математики, программисты, экономисты, вирусологи, эпидемиологи.

Весной, когда были введены первые ограничения, Алексей Боровков давал прогнозы о том, что многие предприятия в Петербурге откроются в конце июля и начале августа. Тогда этот прогноз казался фантастическим, но жизнь показала, что расчеты были проведены верно, например, в Петербурге только с 27 июля заработали торговые центры и предприятия общественного питания.

Главными факторами, которые должны снизить риск распространения COVID-19 Боровков называл социальную дистанцию, масочный режим и соблюдение всех предписаний санитарных врачей. Правда, по оценкам эксперта, вторая волна коронавируса в Петербурге не будет такой массовой, как первая.