В Новгородской области осудили налетчиков на АЗС

Новгородский областной суд признал виновными двух приезжих в нападениях на автозаправочные станции. Молодых людей пошли на разбой ради суточной выручки предприятий.

Как установило следствие, к преступлению оказались причастны двое уроженцев одной из российских республик в возрасте 23 и 25 лет. По сообщению пресс-службы УМВД России по Новгородской области, первый налет состоялся в ночь с 29 на 30 июля 2019 года на автозаправочную станцию, расположенную у деревни Тютицы на федеральной трассе "М-10". Вооруженный пистолетом мужчина похитил выручку и скрылся на грузовике по направлению в сторону Москвы. Сотрудники АЗС запомнили цвет и регистрационный номер транспортного средства.

По горячим следам сотрудники МВД России по Валдайскому и Крестецкому районам, а также спецвзвода ДПС ГИБДД организовали засаду возле деревни Долгие Броды Валдайского района. Автомобиль с двумя подозреваемыми, один из которых ранее был судим за разбойное нападение, удалось задержать.

В кабине грузовика оперативники обнаружили сигнальный пистолет и похищенные деньги. Также выяснилось, что этой же ночью злоумышленники напали на еще одну АЗС, находящуюся в городе Любань Ленинградской области. Сумма похищенного составила 60 тысяч рублей.

Суд приговорил обвиняемых к трем и пяти годам лишения свободы.