В Петербурге на девочку напали на детской площадке

Полиция Северной столицы начала проверку по факту травмирования несовершеннолетней девочки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после нападения неизвестной женщины ребенку пришлось обращаться за медицинской помощью.

- Из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в котором сообщалось о госпитализации 11-летней девочки в удовлетворительном состоянии, - рассказали в главке. - По словам потерпевшей, телесные повреждения она получила 27 июля во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 улице Подвойского вечером от неизвестной женщины.

К счастью, госпитализация девочке не потребовалась. По факту получения ребенком травм проводится проверка, приняты меры к розыску и задержанию гражданки.