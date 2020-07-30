В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта

В Петербурге погиб известный рэпер Энди Картрайт. Его тело было расчленено, задержана супруга артиста, сообщает KP.Ru.

По предварительным данным, Картрайт погиб из-за передозировки наркотиков. Супруга решила избавиться от тела и расчленила его. Останки мужа женщина сложила в пакеты. По имеющимся сведениям, мотивом стало то, что супруга не хотела разочаровывать поклонников творчества мужа и изначально планировала изобразить все так, что артист бесследно исчез.

Правда, спустя четыре дня женщина передумала, обратилась к адвокату и вызвала полицию. Прибывшим в квартиру стражам порядка вдова сама сообщила о случившемся.

Сейчас в квартире на Невском, где жила пара, работают следователи. Назначена экспертиза, которая призвана определить причины смерти рэпера.

Справка "РГ"

Настоящее имя артиста - Александр Юшко. Родом он из украинского города Нежин. На его счету несколько альбомов, а также участие в рэп-батлах на площадке Versus Battle.