В Петербурге подвели итоги журналистского проекта "Адаптация"

В Петербурге подвели итоги Общероссийского журналистского проекта "Адаптация", организатором которого выступил Союз журналистов России по инициативе своего Санкт-Петербургского отделения, а соорганизаторами - "Российская газета" и "Санкт-Петербургские ведомости".

Проект стартовал 20 мая и продлился ровно 70 дней. В течение этого времени журналисты с помощью авторитетных ученых, деятелей культуры и искусства, политиков, крупнейших специалистов в разных областях знаний пытались заглянуть в будущее, осмыслить глобальные последствия пандемии, помочь своим читателям, зрителям и слушателям подготовиться к грядущим переменам и, по возможности, предсказать их. "Думаем о том, что потом", - таким был девиз проекта, который стал своего рода акцией журналистской солидарности.

География участников проекта была обширной, более 20 российских изданий присоединились к "Адаптации". В их числе контент-партнеры "Российской газеты": газеты "Тагильский рабочий", "Грани" из Новочебоксарска (Чувашия), "Областная газета" (Екатеринбург), "Шахтинские известия" (Шахты, Ростовская область) "Псковская правда", "Нижегородская правда", "Ставропольская правда", "Казанские ведомости". Также в проекте активно участвовало информационное агентство "Народные новости" из Санкт-Петербурга.

Все публикации в рамкам проекта дублировались на отдельной странице сайта Союза журналистов России, за два с половиной месяца существования проекта было опубликовано порядка 90 материалов, многие из которых имели широкий общественный резонанс.

- Пандемия способствовала тому, что заметно выросло доверие к традиционным СМИ, которые публикуют материалы экспертного уровня, а кризис поспособствовал объединению медиасообщества - весной журналисты выступили единым фронтом в поддержку отрасли. Проект "Адаптация" показал, что мы можем объединяться не только в поиске материальных ресурсов, но и для решения творческих задач, - отметил председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, главный редактор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Дмитрий Шерих.

Главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов сообщил, что июль стал ударным месяцем для издания: в рамках проекта было выпущено 14 публикаций различной тематической направленности - от медицины до спорта, от урбанистики до геополитики.

- Когда проект только стартовал, фраза "мир уже никогда не станет прежним" стала расхожей и даже превратилась в своего рода мем. А сейчас специалисты неожиданно отмечают, что в глобальном смысле ничего не поменялось. В своем интервью "Петербургскому дневнику" писатель Павел Крусанов сказал, что человечество за время своего существования пережило множество чудовищных катастроф и противоречивых событий, но глобально так ничему не научилось - как воевали, так и продолжаем воевать. Перефразировав Ницше, он высказал предположение, что ничего серьезно и не поменяется, ведь все, что нас не убивает, никак нас и не меняет, - привел пример Кирилл Смирнов.

Директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская обратила внимание на то, как изменилась за время проекта тональность публикаций:

- За время карантина у наших читателей постепенно происходила переоценка ценностей. И если в начале проекта, когда преобладали тревожные настроения, были востребованы публикации на медицинские или околомедицинские темы, то в середине проекта востребованной оказалась экономическая и потребительская информация. В середине проекта ценностные акценты вновь сместились - пошел вал материалов, рассказывающих о разнообразных коллективных увлечениях, что понятно, эти истории давали людям энергию для преодоления кризиса. А в финале карантина все, как мы и предлагали вначале, задумались о том, что потом. Люди устали бояться, устали жить вне привычного графика, ритма и режима. И для нас, журналистов, это сигнал, что пора подводить итоги проекта и искать новые темы и истории для наших читателей, - отметила Анжелика Гурская.

Основная фаза проекта "Адаптация" завершена. Тем не менее, материалы, посвященные миру в пандемию и посткоронавирусное время, по-прежнему будут публиковаться, как на интернет-порталах изданий-участников, так и на странице проекта сайта Союза журналистов России.

Публикация материала осуществлена в рамках проекта "Адаптация"

Справка "РГ"

"Адаптация. Думаем о том, что потом" - общероссийский журналистский проект эпохи карантина. Организатор - Союз журналистов России по инициативе Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, соорганизаторы - "Российская газета" и газета "Санкт-Петербургские ведомости". Координатор - Дмитрий Шерих, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России ds@jourspb.ru.

Формат публикаций - интервью, круглые столы, конференции.

Каждая из публикаций может быть свободно перепечатана другими участниками проекта, благодаря чему к мнениям, теориям, прогнозам и советам экспертов из разных регионов смогут прислушаться читатели, слушатели и зрители всей России.

Принять участие в проекте может любое зарегистрированное российское СМИ, которое придерживается принципов ответственной журналистики.

Участие в проекте носит заявительный характер. Сообщить о своем участии СМИ может координатору проекта.

Каждый участник проекта самостоятельно выбирает экспертов и публикует в своем СМИ не менее двух собственных материалов по теме проекта. Все материалы проекта публикуются под рубрикой "Адаптация". Участники проекта берут на себя урегулирование вопросов авторских и иных прав на опубликованные ими тексты и предоставляют другим участникам проекта право перепечатки своих текстов с обязательным указанием автора и СМИ, впервые его опубликовавшего.