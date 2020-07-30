В Петербурге суд обязал двух газовых "двойников" сменить названия

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал две газовые компании поменять имя и адрес сайта. Ранее эти фирмы активно использовали аббревиатуру "ПетербургГаз", то есть, городской распределительной компании. Под этим брендом фирмы предлагали целый спектр услуг, от установки газосчетчиков до смены газовых колонок, свои услуги они рекламировали через объявления на парадных.

Проблема фирм-двойников для Петербурга актуальна. Компании выбирают названия, адреса сайтов, номера "горячих линий" так, чтобы они походили на координаты городских компаний. Соответственно, граждане, видя такие объявления, зачастую находятся в полной уверенности, что в их доме действительно проводится тотальная проверка газового оборудования, что гражданам срочно нужно установить газовые счетчики или приобрести какой-нибудь девайс для повышения безопасности.

Проблема в том, что все это частная инициатива коммерческих фирм и никакого отношения к городской газораспределительной организации они не имеют.

Но, как говорят в "ПетербурГазе", названия использовались до степени смешения. В частности, полное название фирм, на которые подали в суд - "Петербургская газовая компания" и "Газтеплоцентраль", но сокращенно обе они называли себя "ПетербургГаз". У фирм один учредитель и один адрес сайта - www.peterburggas.ru. В то же время название сайта городской газораспределительной компании peterburggaz.ru.

Суд согласился с доводами "ПетербургГаза" и обязал фирмы сменить названия.

Стоит отметить, что в Петербурге частные фирмы активно пользуются не только брендом городской газораспределительной организации. Активно эксплуатируется и образ петербургского водоканала. От имени этой организации якобы проводится тотальная проверка счетчиков, их переустановка за крупные суммы и покупка другого оборудования.

Пострадавшие, понимая, что стали жертвами обмана, активно обращаются в полицию или подают в суды. Но обязать фирмы не представляться "Водоканалом" это ведомство также может только через суд.