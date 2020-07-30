В Петербурге суд обязал двух газовых "двойников" сменить названия

Проблема фирм-двойников для Петербурга актуальна. Компании выбирают названия, адреса сайтов, номера "горячих линий" так, чтобы они походили на координаты городских компаний. Соответственно, граждане, видя такие объявления, зачастую находятся в полной уверенности, что в их доме действительно проводится тотальная проверка газового оборудования, что гражданам срочно нужно установить газовые счетчики или приобрести какой-нибудь девайс для повышения безопасности.
Проблема в том, что все это частная инициатива коммерческих фирм и никакого отношения к городской газораспределительной организации они не имеют.
Но, как говорят в "ПетербурГазе", названия использовались до степени смешения. В частности, полное название фирм, на которые подали в суд - "Петербургская газовая компания" и "Газтеплоцентраль", но сокращенно обе они называли себя "ПетербургГаз". У фирм один учредитель и один адрес сайта - www.peterburggas.ru. В то же время название сайта городской газораспределительной компании peterburggaz.ru.
Суд согласился с доводами "ПетербургГаза" и обязал фирмы сменить названия.
Стоит отметить, что в Петербурге частные фирмы активно пользуются не только брендом городской газораспределительной организации. Активно эксплуатируется и образ петербургского водоканала. От имени этой организации якобы проводится тотальная проверка счетчиков, их переустановка за крупные суммы и покупка другого оборудования.
Пострадавшие, понимая, что стали жертвами обмана, активно обращаются в полицию или подают в суды. Но обязать фирмы не представляться "Водоканалом" это ведомство также может только через суд.