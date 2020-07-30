В Петербурге вынесли приговор испанскому наркоторговцу

Суровый приговор вынесен в отношении гражданина Испании и Эквадора, который обвинялся в контрабанде и сбыте наркотических средств на территории северной столицы. Распространитель зелья отправится за решетку на 14 лет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, следствием было установлено, что преступным промыслом испанец стал заниматься с октября 2018 года, когда он был привлечен в преступную группировку влиятельным дельцом наркокартеля, более десяти лет занимавшегося распространением одного из самых известных наркотиков на территории Южной Америки и Евросоюза. Осужденный должен был принимать участие в контрабандных поставках запрещенного вещества из Эквадора в Российскую Федерацию. Контрабандисту были обещаны 10 тысяч евро вознаграждения за одну сделку.

В случае успешной реализации преступной схемы глава наркокартеля планировал наладить еженедельные поставки отравы в Россию партиями до 50 килограммов. Пробная партия наркотика составила семь килограммов. Она была приобретена в Эквадоре, расфасована в семь брикетов и помещена в один из контейнеров, находившихся на борту грузового судна Baltic Autumn, следовавшего из порта Гуаякиль (Эквадор) в Санкт-Петербург.

Подсудимый, находясь на территории Испании, получил от организатора схемы информацию о тайнике и контактные данные неустановленного следствием подельника в Петербурге, куда и вылетел в начале ноября 2018 года. С этого же времени информация о поставках наркотиков находилась в разработке у сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ и Балтийской таможни. 3 ноября 2018 года испанец встретился с российским подельником в гостинице, где они принялись за поиски потенциальных покупателей. Сотрудникам наркоконтроля удалось внедрить под видом покупателя своего оперативного сотрудника. Стоимость килограмма наркотика составила для "покупателя" 27 тысяч долларов США за килограмм.

7 ноября 2018 года партия наркотика была забрана с судна, разгружавшегося на территории Канонерского судоремонтного завода. Чуть позже в салоне автомобиля подсудимый передал оперативному сотруднику брикеты с зельем и получил взамен муляж 16 тысяч долларов США и 122 500 евро. После этого контрабандист был задержан, а запрещенное вещество изъято.

Подсудимый полностью признал вину и был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.