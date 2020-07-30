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30.07.2020 19:35
Рубрика: Происшествия

Пчелы закусали

В Поморье суд закрыл пасеку
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)
В Устьянском районе Поморья по решению суда закроют пасеку на одном из приусадебных участков. Женщина, живущая по соседству, пожаловалась на многочисленные пчелиные укусы, утверждая, что это пчелы какой-то "злобливой" породы.

Из-за них северянке в родной деревне буквально не стало жизни: с приходом весны оттуда приходилось уезжать и возвращаться только к зиме. Укусы этих насекомых вызывают у нее сильную аллергическую реакцию, и после них она не раз оказывалась на больничной койке с отеками. Обращения к супругам, которые держат пасеку, ни к чему не приводили. Они утверждали, что пчелы у них мирные, и "переводили стрелки" на ос.

Фото: Photoxpress
Пчеловод со стажем дал совет, как быть, если у соседа появилась пасека

Страдания женщины продолжались больше семи лет, пока врач после очередного укуса не объявил ей, что следующего она может и не пережить.Тогда она решила обратиться в суд. Суд осмотрел пасеку и нашел многочисленные нарушения. Вместо сплошного забора высотой не менее двух метров ее окружает лишь покосившийся штакетник. По периметру не высажены деревья и кустарники, как того требуют правила пчеловодства. Площадь участка допускает наличие не более 13 ульев, а их там аж 45... И, наконец, размещение ульев на приусадебных участках не допускается, если по соседству проживают люди, страдающие аллергией на укусы пчел. Да и доводы об агрессивности пчел подтвердили и другие жители деревни.

Суд пришел к выводу, что пасека опасна для жизни и здоровья женщины. Пчеловодам предложили провести экспертизу их "подопечных", но ответчики отказались. Теперь им придется демонтировать пасеку.

Решение суда вступило в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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