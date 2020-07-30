Вологодские школьники отправились в водную экспедицию по Русскому Северу

Из вологодского города Вытегры отправилась в путь седьмая экспедиция "Вместе по Русскому Северу". Главные участники путешествия - 32 воспитанника кадетской школы "Корабелы Прионежья" имени Героя России Юрия Воробьева. Все они - члены молодежного клуба Русского географического общества.

Ребята целый год изучали теорию корабельного дела, теперь же свои знания они применят на практике. Фото: Из архива кадетской школы "Корабелы Прионежья"

Маршрут путешествия - около тысячи километров. Экспедиция пройдет по акватории Онежского и Белого озер. Грант на ее проведение выиграл Вологодский государственный университет.

А основная цель - продвижение этих водных объектов как туристических направлений для развития прибрежного и водного туризма, в том числе и молодежного.

Конечно, больше всех радовались ребята. Они готовились к этому событию почти целый год, тщательно изучали теорию корабельного дела. Теперь же полученные знания они смогут применить на практике.

Кадеты во время путешествия займутся ихтиологическими, гидробиологическими и археологическими исследованиями. Детские экипажи ждут также занятия по судовождению и судоходству, парусному делу и оказанию первой медицинской помощи.

- Я хочу узнать что-то новое, - признается участник экспедиции Матвей Кожевников. - Хочу научиться вязать морские узлы. И, конечно, постоять за штурвалом.

Экспедиция отправилась на гафельной шхуне "Онежская жемчужина". В этот день повезло с погодой. Не было сильного ветра, и сияло солнце, провожая исследователей.

Как рассказал капитан судна Евгений Соколов, в пути они будут 20 дней. За это время сменятся четыре детских экипажа - школьники из Вытегры, Вологды, Череповца, Кириллова, Харовска, Кадуя и поселка Андомский Погост. Организаторы путешествия хотят, чтобы как можно больше кадетов смогли поплавать на гафельной шхуне и познакомиться с историей родного края.

Ключевые мероприятия водного маршрута будут посвящены круглым памятным историческим датам: 75-летию Великой Победы, 175-летию Русского географического общества, 210-летию открытия Мариинского канала (ныне Волго-Балтийского водного пути), 450-летию Софийского собора - главного храма Вологодского кремля, 580-летию иконописца Дионисия и 760-летию Преображенского Спасо-Каменного монастыря.

- Участвуя в необычном и увлекательном путешествии, наши кадеты смогут увидеть и изучить природу, достопримечательности Вологодчины и усовершенствовать морские навыки, а возможно, и определиться уже с будущей профессией, - отметила заместитель губернатора региона Лариса Каманина.

Родителей, которые провожали своих путешественников, успокаивал ректор Вологодского государственного университета Вячеслав Приятелев. Он заверил, что у всех есть средства индивидуальной защиты, в составе команды находится медработник, ежедневно школьники будут проходить термометрию. Гафельную шхуну сопровождает катер со спасателями. И если вдруг случится шторм, детей пересадят на эти катера.

У первого детского экипажа уже была и первая стоянка. Они сошли на берег, преодолев четыре шлюза Волго-Балтийского канала и дойдя до села Девятины, известного еще с XV века, расположенного на древнем торговом пути.

Школьники побывали здесь на Девятинском перекопе - канале, который прорыли в конце XIX века. Юные корабелы узнали, что работы длились пять с половиной лет. Канал строили английским способом. По дну будущей выемки проложили подземный тоннель, который сообщался с поверхностью 15 вертикальными шахтами. В них и сбрасывался грунт.

Водная экспедиция "Вместе по Русскому Северу" продлится почти три недели и завершится 18 августа, в день, когда впервые в России будет отмечаться День географа.

Вместе с водной экспедицией в путь отправился и автопробег, участниками которого стали студенты Вологодского госуниверситета и представители Русского географического общества. Они изучат объекты новых туристических маршрутов.