Нападающий сборной России, один из двух лучших бомбардиров чемпионата Премьер-лиги-2019/20 Артем Дзюба продлил контракт с питерским "Зенитом". Новое соглашение заключено по схеме "2+1".

В минувшем сезоне Дзюба внес очень большой вклад в чемпионство команды из Санкт-Петербурга. Артем поделил лавры лучшего бомбардира Премьер-лиги со своим иранским одноклубником Сердаром Азмуном, у этих футболистов по 17 забитых мячей.

В "Зените" воспитанник академии столичного "Спартака" с июля 2015 года. Правда, первую половину 2018-го форвард провел на правах аренды в тульском "Арсенале", после чего вернулся на берега Невы.

Капитан сборной страны в рядах питерцев по два раза выигрывал "золото" чемпионата страны, Кубок и Суперкубок России, плюс в этой коллекции две "бронзы" Премьер-лиги.