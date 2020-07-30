"Зенит" продлил контракт с Дзюбой

"Зенит" объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой. Как сообщает официальный сайт команды, новое соглашение с 31-летним игроком сборной России подписано по схеме "2+1".
"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!" - говорится в заявлении.
Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году. За это время он провел 174 матча, в которых отметился 72 забитыми мячами.
В минувшем сезоне воспитанник московского "Спартака" принял участие в 28 матчах РПЛ, в которых забил 17 мячей и 12 раз ассистировал партнерам.
Дзюба стал одним из лидеров сборной России на чемпионате мира 2018 года. Он является капитаном национальной команды.