Жителя Воркуты обвинили в двойном убийстве

Воркутинские следователи завершили расследование двойного убийства, совершенного два года назад. Причиной преступления стала месть.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следкома РФ по Республике Коми, обвинение предъявлено 32-летнему местному жителю. В сентябре 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил двух местных жителей, также злоупотреблявших спиртным, в доме, находящемся на улице Нагорной в поселке Северный (городской округ Воркута). Жертвам были нанесены удары по телу и голове, в том числе с применением металлического уголка и трубки. Потерпевшие скончались на месте от тяжелых черепно-мозговых травм.

Как выяснилось, ранее один из мужчин избил мать друга обвиняемого, что и послужило поводом для кровавой расправы. Задержанный признал свою вину, уголовное дело, возбужденное по п."а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц" вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Республики Коми. Злоумышленнику грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.