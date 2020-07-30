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30.07.2020 17:48
Рубрика: Происшествия

Жителя Воркуты обвинили в двойном убийстве

Текст: Евгений Малышев (Республика Коми)

Воркутинские следователи завершили расследование двойного убийства, совершенного два года назад. Причиной преступления стала месть.

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Как сообщает пресс-служба следственного управления Следкома РФ по Республике Коми, обвинение предъявлено 32-летнему местному жителю. В сентябре 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил двух местных жителей, также злоупотреблявших спиртным, в доме, находящемся на улице Нагорной в поселке Северный (городской округ Воркута). Жертвам были нанесены удары по телу и голове, в том числе с применением металлического уголка и трубки. Потерпевшие скончались на месте от тяжелых черепно-мозговых травм.

Как выяснилось, ранее один из мужчин избил мать друга обвиняемого, что и послужило поводом для кровавой расправы. Задержанный признал свою вину, уголовное дело, возбужденное по п."а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц" вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Республики Коми. Злоумышленнику грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.

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