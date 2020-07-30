Андрей Бочаров: Волжский станет опорным центром развития Заволжья

В Волгоградской области подвели промежуточные итоги трехлетней программы развития города Волжский. Реализацию проектов глава региона Андрей Бочаров держит на личном контроле и проинспектировал ход строительства и модернизации объектов социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также сферы здравоохранения.

В поселке Металлург завершается строительство детского сада на 120 мест. Уже завершен монтаж колонн, бетонирование свай, специалисты приступили к монтажу наружных стеновых панелей. Здание будет двухэтажным, оно рассчитано на размещение шести детских групп, в том числе трех ясельных. Ввести в эксплуатацию объект планируют в начале 2021 года.

Кроме того, глава региона проинспектировал строительство новой дороги на улице Карбышева. Объект выполнен на 15 процентов. Специалистам предстоит построить основную шестиполосную дорогу и две дороги-дублера, проложить 10,5 тысячи квадратных метров тротуаров, установить 96 дорожных знаков и три светофора. С учетом значимости этого объекта для горожан, Андрей Бочаров поставил задачу ускорить работы и сдать дорогу не в 2022-м, а уже в следующем году. При этом необходимо соблюдать все нормы и технологические особенности процесса - качество должно быть высоким.

На совещании подробно рассматривались задачи по реализации госпрограммы развития Волжского. Глава региона отметил, что программа постоянно корректируется, исходя из целесообразности и предложений жителей. Например, в 2020-м принято и реализуется решение о строительстве в Волжском новой инфекционной больницы на 120 мест - первая очередь уже завершена. Вторую планируется запустить в ноябре.

- Строительство такого комплекса в Волжском - закономерное решение, чтобы обезопасить жителей всего Заволжья не только от коронавируса, но и от других инфекционных болезней, - считает Бочаров.

Кроме того, принято решение о формировании на базе стадиона имени Логинова нового многофункционального спортивно-молодежного комплекса.

- Только в этом году мы увеличиваем объем финансирования программы развития Волжского еще на 600 миллионов рублей. Главная задача реализуемой нами совместно программы - повышение качества жизни жителей города, обеспечение дополнительных возможностей для развития города на десятилетия вперед, а также формирование в Волжском опорного центра для развития всего Заволжья, - отметил Андрей Бочаров.

Губернатор подчеркнул, что даже несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, все работы идут в графике, часть объектов уже построена. Перед заместителями и руководителями профильных ведомств поставлены задачи выполнить все намеченные на 2020 год мероприятия.

Напомним, в трехлетний план развития Волжского ранее включены инфраструктурные проекты с общим объемом финансирования свыше семи миллиардов рублей. Они предусматривают строительство школы на тысячу мест и четырех детских садов, ремонт и строительство дорог, комплексное восстановление автодорожного комплекса Волжской ГЭС и ДК "Октябрь", приведение в порядок медицинских и образовательных учреждений.