Андрей Бочаров: Волжский станет опорным центром развития Заволжья

Новости

Москвичам напомнили о важности ношения масок в общественных местах 15:13
В Иванове открыли реконструированный вокзал 15:12
Константин Хабенский рассказал, как пережил самоизоляцию 14:53
Бирюков: Более 75% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону 14:49
В Европе предсказали судьбу 86 банков 14:44
В честь дня рождения ВДНХ вышел в свет новый путеводитель 14:38
В каких странах Европы больше любят Toyota 14:36
В Кремле прокомментировали задержание граждан России в Беларуси 14:35
В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи 14:22
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ 14:22
Росстат опроверг высокую смертность в стране от COVID-19 14:15
Большинство россиян не планирует в этом году отправлять детей в лагерь 14:14
Генпрокурор потребовал добиваться реального восстановления прав россиян 14:06
В Подмосковье упростили регистрацию на дачах 13:51
Прокуроры добились выплат медикам на 1,5 млрд рублей 13:51
Глава Совета муфтиев России поздравил с праздником Курбан-байрам 13:49
Названа дата премьеры фильма по роману Пелевина с участием Oxxxymiron 13:48
В Ростовской области арестовали замминистра здравоохранения 13:48
Дальний Восток прикрывает уникальная система ПВО С-400 13:46
Пострадавшим от наводнения в Рузе выплатили 30 миллионов рублей 13:37
В Петербурге органы опеки изъяли ребенка погибшего рэпера Картрайта 13:36
Умер рэпер Malik B, основатель культовой группы The Roots 13:33
Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение 13:30
Генпрокуратура: Число фейков в Сети значительно выросло за время пандемии 13:29
В Москве и Подмосковье выросли цены на квартиры в новостройках 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 14:57

Андрей Бочаров: Волжский станет опорным центром развития Заволжья

Текст: Николай Грищенко
В Волгоградской области подвели промежуточные итоги трехлетней программы развития города Волжский. Реализацию проектов глава региона Андрей Бочаров держит на личном контроле и проинспектировал ход строительства и модернизации объектов социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также сферы здравоохранения.
Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области
Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области

В поселке Металлург завершается строительство детского сада на 120 мест. Уже завершен монтаж колонн, бетонирование свай, специалисты приступили к монтажу наружных стеновых панелей. Здание будет двухэтажным, оно рассчитано на размещение шести детских групп, в том числе трех ясельных. Ввести в эксплуатацию объект планируют в начале 2021 года.

Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области
Инвестиции в железные дороги Волгоградской области составят 70 млрд рублей

Кроме того, глава региона проинспектировал строительство новой дороги на улице Карбышева. Объект выполнен на 15 процентов. Специалистам предстоит построить основную шестиполосную дорогу и две дороги-дублера, проложить 10,5 тысячи квадратных метров тротуаров, установить 96 дорожных знаков и три светофора. С учетом значимости этого объекта для горожан, Андрей Бочаров поставил задачу ускорить работы и сдать дорогу не в 2022-м, а уже в следующем году. При этом необходимо соблюдать все нормы и технологические особенности процесса - качество должно быть высоким.

На совещании подробно рассматривались задачи по реализации госпрограммы развития Волжского. Глава региона отметил, что программа постоянно корректируется, исходя из целесообразности и предложений жителей. Например, в 2020-м принято и реализуется решение о строительстве в Волжском новой инфекционной больницы на 120 мест - первая очередь уже завершена. Вторую планируется запустить в ноябре.

- Строительство такого комплекса в Волжском - закономерное решение, чтобы обезопасить жителей всего Заволжья не только от коронавируса, но и от других инфекционных болезней, - считает Бочаров.

Кроме того, принято решение о формировании на базе стадиона имени Логинова нового многофункционального спортивно-молодежного комплекса.

- Только в этом году мы увеличиваем объем финансирования программы развития Волжского еще на 600 миллионов рублей. Главная задача реализуемой нами совместно программы - повышение качества жизни жителей города, обеспечение дополнительных возможностей для развития города на десятилетия вперед, а также формирование в Волжском опорного центра для развития всего Заволжья, - отметил Андрей Бочаров.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Волгоградский губернатор предложил принять программу спасения Дона

Губернатор подчеркнул, что даже несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, все работы идут в графике, часть объектов уже построена. Перед заместителями и руководителями профильных ведомств поставлены задачи выполнить все намеченные на 2020 год мероприятия.

Напомним, в трехлетний план развития Волжского ранее включены инфраструктурные проекты с общим объемом финансирования свыше семи миллиардов рублей. Они предусматривают строительство школы на тысячу мест и четырех детских садов, ремонт и строительство дорог, комплексное восстановление автодорожного комплекса Волжской ГЭС и ДК "Октябрь", приведение в порядок медицинских и образовательных учреждений.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – создаем будущее вместе

Главное сегодня

Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля
Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн человек
Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице
Ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде