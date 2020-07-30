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30.07.2020 10:27
Рубрика: Культура

Большой театр открыл фестиваль оперы и балета в Херсонесе

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" состоялось открытие IV фестиваля оперы и балета. Среди древних руин выступили ведущие солисты Большого театра. Труппа впервые вышла на сцену после нескольких месяцев перерыва из-за пандемии коронавируса.
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

В первом отделении прозвучали оперные арии, дуэты и ансамбли в исполнении певцов с мировыми именами Игоря Головатенко, Динары Алиевой, Анны Аглатовой, Олега Долгова, Анны Нечаевой, а также молодых солистов и стажеров театра. Для зрителей они подготовили подарок - исполнили попурри из песен о море и Севастополе. Прозвучал любимый всеми горожанами "Севастопольский вальс", песни "Синяя вечность" и "Черное море мое".

Фото: Дамир Юсупов
Большой театр впервые выступит в Херсонесе

После антракта зрители увидели одноактный балет "Кармен-сюита". Главные партии исполнили прима-балерина Светлана Захарова, премьеры Денис Родькин и Денис Савин. Новаторский спектакль был поставлен в 1967 году специально для Майи Плесецкой кубинским хореографом Альберто Алонсо. В 2005-м он был возрожден Большим театром при участии Алонсо.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал журналистам, что труппа до последнего не знала, состоится ли фестиваль, не отменят ли его из-за коронавируса. Но артисты готовились. Танцовщикам балета потребовалось больше времени, они раньше вышли из отпуска.

- Это выступление очень важно для труппы Большого театра, - отметил Урин. - Начиная с середины марта артисты вообще не выходили на сцену. Возвращение в родной дом, к репетициям имело для нас невероятное значение. А то, что первое выступление проходит здесь, в Херсонесе, на замечательной севастопольской земле, особенно собирает артистов. Ребята волнуются, репетировали, готовились. Многие из них танцевали и пели на самых знаменитых сценах мира, но это особая площадка.

На открытие фестиваля приехала министр культуры России Ольга Любимова. Она прочитала со сцены приветствие участникам от президента России Владимира Путина.

- Самое главное, что мы собрались вместе и смотрим уникальный концерт Большого театра не онлайн, мы возвращаемся в привычный формат - в зрительный зал, - сообщила Любимова. - Фантастика, что это происходит в таком месте.

Она рассказала, что подготовка к фестивалю велась совместно с Роспотребнадзором. Требовалось обеспечить безопасность зрителей и артистов. Кроме этого, в Херсонесе была построена уникальная сцена, которая стала больше и легче, чем в прошлом году.

Фото: agnormark / istock
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Как сообщила организатор фестиваля Наталья Попова, сцену создавали по требованиям Большого театра. Конструкция стоит на опорах, которые не заглублены в землю. Поверхность пола на сцене выравнивали только за счет высоты опор. Партер рассчитан на 1500 зрителей, однако продаются только 900 билетов. Между местами оставлены свободные кресла, чтобы обеспечить социальную дистанцию. При этом семьи смогут сидеть рядом, это позволяют требования Роспотребнадзора. На входе зрителям раздаются маски и перчатки, установлены санитайзеры.

Выступления Большого театра в Херсонесе будут проходить до 2 августа. Программа останется такой же, но исполнители главных партий в балете "Кармен-сюита" будут меняться.

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