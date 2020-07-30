Большой театр впервые выступил в Крыму

Большой театр впервые приехал на гастроли в Херсонес, где проходит IV фестиваль оперы и балета. Среди античных руин выступили ведущие солисты труппы. Корреспондент "РГ" расспросила артистов за кулисами о впечатлениях от первого выхода на сцену после карантина.

В этом году для фестиваля на берегу Карантинной бухты построили новую сцену, повторяющую сцену театра в Москве. Увеличили оркестровую яму - Большому есть, где разместить приехавший оркестр. Из партера зрители видят древние стены Херсонеса и море, дует легкий бриз.

В первом отделении прозвучали оперные арии, дуэты и ансамбли в исполнении певцов с мировыми именами Игоря Головатенко, Динары Алиевой, Анны Аглатовой, Олега Долгова, Анны Нечаевой, а также молодых солистов и стажеров театра. Они довольны: публика встречала тепло, выступили на одном дыхании.

- Оперным певцам сложно петь в микрофоны, но мы все равно очень любим open air, - рассказала солистка Анна Аглатова. - Люди на таких концертах раскрепощеннее в своих эмоциях. А если нравится публике - нравится и нам. Я очень волновалась, потому что открывала концерт. Программу мы привезли не самую простую для формата open air. Я исполняла одну из самых любимых каватин - Норины из оперы "Дон Паскуале". Но когда вышла на сцену и услышала аплодисменты, то расслабилась и старалась поделиться своими эмоциями со зрителями.

Для крымчан артисты подготовили сюрприз - исполнили попурри из песен о море и Севастополе. Прозвучал любимый всеми горожанами "Севастопольский вальс", песни "Синяя вечность" и "Черное море мое".

- Дирижер попросил спеть не тембром, а душой, - поделился Олег Долгов. - Это была яркая точка всего концерта. Я с детства знал эти песни. Мой отец очень любил Богатикова, который пел: "Тот, кто рожден был у моря". И конечно, Магомаев. Я видел, как народ воодушевился при первых же нотах.

После антракта зрители увидели балет "Кармен-сюита". В главных партиях - прима-балерина Светлана Захарова, премьеры Денис Родькин и Денис Савин. Новаторский спектакль на музыку Бизе - Щедрина был поставлен в 1967 году специально для Майи Плисецкой кубинским хореографом Альберто Алонсо. В 2005-м он был возрожден Большим театром при участии Алонсо.

- Я счастлива, что наконец после четырехмесячного перерыва удалось выйти на сцену, - говорит Светлана Захарова. - Мне очень понравилось: здесь, в Херсонесе, мы выступали open air, но в то же время на профессионально подготовленной площадке. А для артиста важно ощущение сцены.

Накануне перед первым выступлением прима Большого театра встретилась с воспитанниками Севастопольской академии хореографии, которая была создана в 2019 году. Когда подрастут, они смогут выступать в здании театра оперы и балета, который скоро будет построен в Севастополе. Захарова рассказала, как впервые танцевала "Кармен-сюиту" перед Плисецкой, и легендарная советская балерина похвалила ее за собственное прочтение роли: "Ты меня не копируешь, ты другая Кармен".

- Во время карантина мы все занимались дома, - вспоминает балерина. - Только с 1 июля смогли работать в залах, нам разрешили приходить маленькими группами по четыре человека. Между репетициями проводилась уборка. С 15 июля стали готовиться к поездке на фестиваль. Мне многого не хватало в период самоизоляции, надеюсь, он больше не повторится. Трудно держаться в форме, когда нет работы и не знаешь, когда это закончится. Дай бог, сейчас все откроется, и мы сможем снова выступать и гастролировать.

Зрители приехали на фестиваль со всего Крыма. Для них это стало большим событием - когда еще увидишь выступление артистов самого известного российского театра.

- В детстве у меня не было возможности попасть на оперу или балет, я выросла в маленьком городе. Тем более я никогда в жизни не была в Большом театре, - поделилась Екатерина Золовая из Севастополя. - Этот фестиваль для меня - возможность посмотреть на лучших вокалистов и артистов балета. Впечатления очень сильные, неизгладимые. Я и представить не могла, что танец может быть настолько "говорящим".

Гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал журналистам, что труппа до последнего не знала, состоится ли фестиваль, не отменят ли его из-за коронавируса. Но артисты готовились. Танцовщикам балета потребовалось больше времени, они раньше вышли из отпуска.

- Возвращение к репетициям имело для нас невероятное значение, - отметил Урин. - А то, что первое выступление проходит здесь, в Херсонесе, на замечательной севастопольской земле, особенно заставляет артистов собраться. Ребята волнуются, репетировали, готовились. Многие из них танцевали и пели на самых знаменитых сценах мира, но это особая площадка.

На открытие фестиваля приехала российский министр культуры Ольга Любимова. Она прочитала со сцены приветствие участникам от президента страны Владимира Путина.

- Самое главное, что мы собрались вместе и смотрим уникальный концерт Большого театра не онлайн, мы возвращаемся в привычный формат - в зрительный зал, - сказала Любимова. - Фантастика, что это происходит в таком месте.

Особое внимание, конечно, уделили уникальной сцене, подготовленной к гастролям. Как сообщила организатор фестиваля Наталья Попова, конструкция стоит на опорах, которые не заглублены в землю, а специальные подставки распределяют давление. Партер рассчитан на 1500 зрителей, однако продаются только 900 билетов - чтобы соблюдать дистанцию. При этом семьи смогут сидеть рядом, это позволяют требования Роспотребнадзора. На входе зрителям раздаются маски и перчатки, установлены санитайзеры.

Выступления Большого театра в Херсонесе будут проходить до 2 августа. Программа останется такой же, но исполнители главных партий в "Кармен-сюите" будут меняться. Кармен станцуют еще примы Анна Никулина и Екатерина Крысанова, Хозе - Егор Геращенко и Игорь Цвирко, Тореро - Михаил Лобухин и Давид Мотта Соарес.