ФСБ опубликовала видео задержания заподозренного в госизмене военного

"Мужики не надо - не бейте", - кричит задержанный в шортах, которого крепкие мужчины в балаклавах довольно аккуратно заталкивают в тонированный микроавтобус. Далее показано, как подозреваемый в госизмене уже находится в суде, где ему избирают меру пресечения.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в Севастополе спецслужбой был задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена". По ходатайству следствия суд избрал в отношении военнослужащего меру пресечения в виде заключения под стражу.