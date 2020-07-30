ФСБ передала музею в Сочи 111 уникальных старинных предметов

Сегодня сотрудники УФСБ России по Кубани передали в коллекцию музея истории Сочи уникальные археологические экспонаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

111 предметов, среди которых наконечники копий и стрел, шлемы, мечи, ножи, элементы конской упряжи, детали украшений женского платья, относящиеся к периоду античности и эпохе Средневековья, были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий у "черных" копателей и нелегальных коллекционеров.

- Экспонаты пополнят экспозицию нашего музея истории, поскольку были обнаружены в местах раскопок на территории Сочи, - рассказал первый заместитель начальника управления ФСБ России по региону, начальник службы в Сочи, генерал-майор Виктор Шаменков. - Надеюсь, что все эти артефакты помогут сочинцам и гостям курорта составить более полное представление об историческом развитии народов, которые населяли Северо-Западный Кавказ на протяжении последних двух с лишним тысячелетий.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поблагодарил за дар и отметил, что передача археологических артефактов - знаковое событие как для города, так и для всего региона.

По словам Елены Галищевой, по данным экспертизы Краснодарского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры происхождение основной части изъятых предметов связано с территорией Северо-Восточного Причерноморья Кавказа и относится к древним племенам, обитавшим здесь с VII века до нашей эры по ХIХ век.

- Мы много предметов получали на хранение, но такая археологическая коллекция передается нам впервые, - сказала директор музея истории Сочи Елена Галищева. - К сожалению, мы, ученые, уже никогда не узнаем, где именно эти артефакты были найдены. Утрачена историческая цепочка, и сегодняшнее событие лишь частично восполняет эту потерю. Поэтому хочется в очередной раз напомнить, что именно музеи являются самыми надёжными хранителями человеческой памяти и наследия прошлых эпох.

Кстати

Музей истории Сочи - один из старейших в Краснодарском крае. В этом году ему исполнилось ровно 100 лет. В его запасниках хранятся около ста тысяч бесценных артефактов, рассказывающих об историческом прошлом нашего региона с древнейших времен до современности.