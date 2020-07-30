Глава Адыгеи провел заседание Кабинета министров РА

Сегодня глава РА Мурат Кумпилов в режиме видеоселектора провел заседание Кабинета министров РА. В его работе приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, руководители ведомств и главы муниципальных образований.

Были обсуждены вопросы, касающиеся исполнения поручения президента России в части использования федеральных субсидий, а также вопросы подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, состояния материально-технической базы учреждений культуры и другие.

По информации министра финансов РА Довлетбия Долева, в 2019 году в республике действовало 53 соглашения, которые были заключены с федеральными органами власти. На их исполнение направлено более 6,4 миллиарда рублей, в том числе из республиканского бюджета - почти 525,3 миллиона и 94 миллиона - из местных бюджетов. Экономия составила 5 миллионов рублей. По большинству соглашений целевые показатели достигнуты.

"В каждом муниципальном образовании нужно более внимательно подходить к перспективному планированию, к выполнению заключенных соглашений, грамотно формировать прогнозы и возможности региона для достижения целевых показателей. Особенно это касается таких сложных проектов, как очистные сооружения. Нужно изучать положительный опыт других регионов, выбирать наиболее подходящие для нас проекты", - отметил глава РА Мурат Кумпилов.

О подготовке объектов ЖКХ осенне-зимнему периоду доложил заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев. В настоящее время идет подготовка к эксплуатации 255 котельных, 302 километров тепловых сетей, 25 центральных тепловых пунктов, 1720 многоквартирных домов, 3 тысяч километров газопроводов, а также 319 водозаборов и т. д. При подготовке жилищного фонда уделяется внимание качеству ремонтных работ, а также применению энергоэффективных технологий. В частности, в селе Хатукай к 1 октября планируется завершить работы по теплоснабжению с вводом в действие 5 придомовых котлов. Все муниципалитеты должны до 15 октября получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Глава Адыгеи указал на важность соблюдения графика работ для полного исключения рисков неполучения паспортов готовности муниципалитетами, а также до начала отопительного сезона сохранить темпы погашения задолженности по газу, повысить платежную дисциплину потребителей энергоресурсов. Отдельно по этой теме отчитался Махмуд Тлехас - глава Адыгейска, где у муниципального предприятия наблюдается наибольшая задолженность за газ.

Общая задолженность предприятий ЖКХ на 1 июля за газ составила 277,6 миллиона рублей, за электроэнергию - 100 миллионов рублей. При этом с начала года наблюдается постепенное снижение задолженности за поставленные энергоресурсы. В целях ее погашения создана межведомственная комиссия по вопросам платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов. Глава Адыгеи поставил задачу руководству минстроя РА провести полный анализ складывающейся ситуации с задолженностями с целью ее устранения.

С информацией об организации дополнительного образования в области культуры и искусства выступил министр культуры РА Юрий Аутлев. В республике насчитывается 20 школ искусств и одна детская художественная школа. С прошлого года начался процесс их перевода с муниципального на региональный уровень: 6 ДШИ уже стали региональными. Число учащихся в школах искусств увеличилось на 1 процент - до 5370 человек, из них 57 детей-инвалидов. В ДШИ около 60 процентов детей обучаются по предпрофессиональным программам, что на 20 процентов выше прошлогоднего показателя. Есть потребность в увеличении числа школ искусств. Также ведется работа по повышению кадрового потенциала за счет целевой подготовки, подана заявка по 64 специалистам для работы в сельской местности.

Отдельно решаются задачи по материально-техническому укреплению школ искусств. В 2019 году поставлено 19 пианино. В июле текущего года в рамках реализации национального проекта "Культура" для Адыгейской республиканской детской школы искусств имени К. Х. Тлецерука приобретен рояль. Ранее были закуплены нотно-методические издания, а также современное оборудование (33 мольберта).

По госпрограмме "Развитие образования" выделено более 217 миллионов рублей на капремонт 4 школ искусств. Адыгея стала единственным из субъектов ЮФО, который сумел попасть в эту программу и получить финансирование. Кроме того, в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Республики Адыгея, начался ремонт Республиканской детской школы искусств имени К. Х. Тлецерука, на эти цели выделено более 8,2 миллиона рублей. Поданы заявки на ремонт еще 9 школ искусств в 2021-2023 годах.

Глава Адыгеи одобрил результаты работы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры с привлечением федеральных средств и указал на важность повышения качества образования, продолжения участия республики в федеральных госпрограммах, направленных на развитие культуры. Главам муниципалитетов поручено оказывать активное содействие в создании региональной системы детских школ искусств.

Далее был заслушан отчет председателя Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскера Шхалахова о реализации программы по содействию добровольному переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за рубежом.

Программа действует с 2019 года. В ней приняло участие 6 человек, а с учетом членов семей - 11 человек. Участники программы имеют высшее образование, они трудоустроены. Все переселенцы обеспечены образовательными, медицинскими услугами. По мере необходимости им предоставляются услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования.

В ходе совещания отдельные задачи были поставлены при рассмотрении вопроса о мерах по развитию Государственной ветеринарной службы в Республике Адыгея. Это касается своевременной локализации очагов заболеваний животных, привлечения в отрасль молодых специалистов, обеспечения биологической безопасности на сельхозобъектах, предприятиях переработки продукции животноводства.